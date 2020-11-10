Полузащитник «Ромы» Пеллегрини: «Всем привет. У меня коронавирус»

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини заразился коронавирусом. Об этом футболист сообщил в своем инстаграме.
«Всем привет. Последний тест на коронавирус дал положительный результат, и я немедленно отправился на карантин.
Хочу успокоить всех: у меня есть некоторые симптомы, но я в порядке. Уже не терпится вернуться на поле к партнерам по команде», – написал Пеллегрини.
- Пеллегрини – воспитанник «Ромы».
- Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.
- Контракт Пеллегрини с клубом рассчитан до июня 2022 года.
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Источник: инстаграм Лоренцо Пеллегрини