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    Полузащитник «Ромы» Пеллегрини: «Всем привет. У меня коронавирус»

    Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини заразился коронавирусом. Об этом футболист сообщил в своем инстаграме.

    «Всем привет. Последний тест на коронавирус дал положительный результат, и я немедленно отправился на карантин.

    Хочу успокоить всех: у меня есть некоторые симптомы, но я в порядке. Уже не терпится вернуться на поле к партнерам по команде», – написал Пеллегрини.

    • Пеллегрини – воспитанник «Ромы».
    • Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.
    • Контракт Пеллегрини с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    text

    Публикация от text (@lorepelle7) 9 Ноя 2020 в 2:19 PST

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Лоренцо Пеллегрини

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