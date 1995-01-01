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    Черчесов: «Не разговаривал с Дзюбой. Артему нужно время, чтобы прийти в себя»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию о личном разговоре с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой после невызова форварда в национальную команду.

    «Мы вчера сказали, что ситуации в жизни бывают всякие. Мы постарались максимально и команду от этой ситуации отодвинуть. И Артeму нужно время, чтобы как-то прийти в себя, побыть в семье. Поэтому мы и решили, что на этом сборе его не будет.

    Я с ним не разговаривал. Из тренерского штаба связывались. Он изначально знал моe решение, потому что я попросил, чтобы он готовился к своей игре и достойно сыграл. Такая ситуацию есть, значит ее надо максимально комфортно для всех сторон закрыть. Думаем, так будет правильно. Он побудет дома, и ситуация закроется.

    Нам надо готовиться. Он капитан команды и прекрасно понимает, что мы легкомысленных решений не принимает. Он сейчас будет спокойно готовиться. Ситуация подскажет наши дальнейшие действия», – сказал Черчесов.

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    Источник: ютуб-канал сборной России

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2637

      Semenycch 34 минуты назад

      Черчесов оказался слабаком, а жать. Черчесов, помнишь великие слова - трусость один из главных человеческих пороков.

      0
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      Рейтинг: +4735

      "supermax" > Semenycch 19 минут назад

      ты сам то еще ссыкло...только минусить можешь)) молчал бы сидел, дяденька.....гнать таких капитанов ссаным веником...и таких недоделок как ты

      1
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      Рейтинг: +15981

      silver29 39 минут назад

      Ситуация одна бывает ! Ты мужик когда тебя застукали с тремя девахами, а не на едине с твоим "другом".

      0
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      ...
      Рейтинг: +2637

      Semenycch > silver29 30 минут назад

      Ты, с тремя девахами? Судя по твоему базару, недоделанный, ты с собственной ладонью справиться не сможешь!

      -3
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      Рейтинг: +3230

      mopecekca > Semenycch 26 минут назад

      иди дрочи, *****

      3
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      Рейтинг: +782

      Землякруглая > Semenycch 18 минут назад

      Ты, видать, сам из великих мастурбаторов. Гы гы

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      Рейтинг: +15981

      silver29 > Semenycch 1 минуту назад

      Ты старый дрочер мне советы что ль давать собрался ? Судя по твоим высерам ты и ширинку-то расстегнуть не успеваешь до унитаза, пенек ты обоссанный.

      0
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      Рейтинг: +268

      mama1991 52 минуты назад

      черчесов проститутка...

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