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  • Черчесов: «Не разговаривал с Дзюбой. Артему нужно время, чтобы прийти в себя»

Черчесов: «Не разговаривал с Дзюбой. Артему нужно время, чтобы прийти в себя»

9 ноября 2020, 17:59
7

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию о личном разговоре с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой после невызова форварда в национальную команду.

«Мы вчера сказали, что ситуации в жизни бывают всякие. Мы постарались максимально и команду от этой ситуации отодвинуть. И Артeму нужно время, чтобы как-то прийти в себя, побыть в семье. Поэтому мы и решили, что на этом сборе его не будет.

Я с ним не разговаривал. Из тренерского штаба связывались. Он изначально знал моe решение, потому что я попросил, чтобы он готовился к своей игре и достойно сыграл. Такая ситуацию есть, значит ее надо максимально комфортно для всех сторон закрыть. Думаем, так будет правильно. Он побудет дома, и ситуация закроется.

Нам надо готовиться. Он капитан команды и прекрасно понимает, что мы легкомысленных решений не принимает. Он сейчас будет спокойно готовиться. Ситуация подскажет наши дальнейшие действия», – сказал Черчесов.

  • 12 ноября россияне проведут товарищеский матч против Молдавии.
  • Позже состоятся два матча Лиги наций.

«Теперь между нами нет недосказанностей». «Ландскрона» выступила с заявлением о ситуации с Дзюбой

Источник: ютуб-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (7)
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Derzkiy1
1604939973
Когда уже закончится этот дом2 с артемкой и усатым ....?
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Бестолковый
1604942228
Артема поддержали в трудную минуту такие звезды как Малахов и Маликов, и тоже подрочили на Марию Орзул. Скоро в центре Москвы ожидается массовый флешмоб, который так и будет называться - "Подрочи на Марию Орзул". Данный флешмоб будет организован с целью обратить внимание на травлю капитана сборной России со стороны столичных завистников, то есть протест в адрес болельщиков московских Спартака и Динамо.
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Hektor 84
1604952187
Ну пора дрочиньо на передачу к Малахову! Всей студией его поддержат и подрочат))))
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Spartak Piter
1605004114
Только папа Карло общался с деревом))
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zigbert
1605009829
Время одуматься у Дзюбы будет,только вот оградить его от безрассудных действий пожалуй не получится.
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