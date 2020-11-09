Черчесов: «Не разговаривал с Дзюбой. Артему нужно время, чтобы прийти в себя»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию о личном разговоре с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой после невызова форварда в национальную команду.

«Мы вчера сказали, что ситуации в жизни бывают всякие. Мы постарались максимально и команду от этой ситуации отодвинуть. И Артeму нужно время, чтобы как-то прийти в себя, побыть в семье. Поэтому мы и решили, что на этом сборе его не будет.

Я с ним не разговаривал. Из тренерского штаба связывались. Он изначально знал моe решение, потому что я попросил, чтобы он готовился к своей игре и достойно сыграл. Такая ситуацию есть, значит ее надо максимально комфортно для всех сторон закрыть. Думаем, так будет правильно. Он побудет дома, и ситуация закроется.

Нам надо готовиться. Он капитан команды и прекрасно понимает, что мы легкомысленных решений не принимает. Он сейчас будет спокойно готовиться. Ситуация подскажет наши дальнейшие действия», – сказал Черчесов.

12 ноября россияне проведут товарищеский матч против Молдавии.

Позже состоятся два матча Лиги наций.

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