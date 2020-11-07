Главные новости дня. Фати порвал мениск, Азар и Каземиро заболели коронавирусом

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    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2020 23:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1529

      zarsm 8 ноября 2020, 03:21

      Главная новость дня: дзюбка дрочет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1068

      wobaekat 8 ноября 2020, 02:00

      Вы тут ради новости про Дзюбу?

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