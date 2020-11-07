Главные новости дня. Фати порвал мениск, Азар и Каземиро заболели коронавирусом

РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», дважды ведя в счете по ходу матча.

«Саутгемптон» пошутил о лидерстве в АПЛ цитатой Трампа про выборы в США.

«Интер» хочет в январе подписать левого защитника и форварда. В шорт-листе – Милик и три игрока «Челси».

«Атлетико» может продать Эрреру в «Зенит» за 6-8 миллионов.

Каземиро и Азар заразились коронавирусом.

«Барселона» готова продать зимой пять игроков, чтобы купить Гарсию и Депая.

Тренер «Тамбова» Первушин госпитализирован с подозрением на пневмонию.

Арбитр Федотов: «Кукуян в игре с «Уралом» должен был назначить пенальти в ворота «Спартака» при счете 2:2».

Гасперини: «Миранчук – не приоритет в данный момент».

Погребняк: «При всем уважении, «Спартак» не будет бороться за чемпионство».

Фати в матче с «Бетисом» получил разрыв мениска.