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    «Интер» хочет в январе подписать левого защитника и форварда. В шорт-листе – Милик и три игрока «Челси»

    «Интер» планирует зимнюю трансферную кампанию, пишет Football Italia.

    Миланский клуб собирается усилить позиции левого защитника и нападающего.

    Главный тренер «Интера» Антонио Конте просит подписать дублера для Ромелу Лукаку. Среди вариантов – Аркадиуш Милик («Наполи») и Оливье Жиру («Челси»).

    Что касается фулбека, то итальянский специалист выбирает между двумя другими игроками «Челси» – Маркосом Алонсо и Эмерсоном.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 10:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10476

      Skull_Boy 19 минут назад

      Как я понял Конте продолжает собирать лавочный хлам со всей Европы и после этого он реально надеется что-то выиграть

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