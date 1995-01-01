«Интер» хочет в январе подписать левого защитника и форварда. В шорт-листе – Милик и три игрока «Челси»

«Интер» планирует зимнюю трансферную кампанию, пишет Football Italia.

Миланский клуб собирается усилить позиции левого защитника и нападающего.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте просит подписать дублера для Ромелу Лукаку. Среди вариантов – Аркадиуш Милик («Наполи») и Оливье Жиру («Челси»).

Что касается фулбека, то итальянский специалист выбирает между двумя другими игроками «Челси» – Маркосом Алонсо и Эмерсоном.