«Интер» хочет в январе подписать левого защитника и форварда. В шорт-листе – Милик и три игрока «Челси»

Как я понял Конте продолжает собирать лавочный хлам со всей Европы и после этого он реально надеется что-то выиграть
«Интер» планирует зимнюю трансферную кампанию, пишет Football Italia.
Миланский клуб собирается усилить позиции левого защитника и нападающего.
Главный тренер «Интера» Антонио Конте просит подписать дублера для Ромелу Лукаку. Среди вариантов – Аркадиуш Милик («Наполи») и Оливье Жиру («Челси»).
Что касается фулбека, то итальянский специалист выбирает между двумя другими игроками «Челси» – Маркосом Алонсо и Эмерсоном.