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  • РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», дважды ведя в счете по ходу матча

РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», дважды ведя в счете по ходу матча

7 ноября 2020, 15:53
144

В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» на выезде не смог победить «Урал» – ничья 2:2.

У москвичей дубль оформил Александр Соболев, за хозяев поля забивали Павел Погребняк и Рафал Аугустыняк.

«Спартак» потерял очки во второй игре подряд, но благодаря набранному баллу догнал лидирующий ЦСКА. «Урал» остался на 11-м месте.

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Соболев, 6; 1:1 – Погребняк, 11; 1:2 – Соболев (с пенальти), 45+2; 2:2 – Аугустыняк, 60.

«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Страндберг, Золотов, Йовичич (Мишкич, 82), Бикфалви, Егорычев, Эль Кабир (Ефремов, 78), Августиняк, Погребняк.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Мозес (Умяров, 46), Соболев (Бакаев, 89), Понсе (Кокорин, 82), Ларссон.

Предупреждения: Эль Кабир, 44; Рыков, 45; Золотов, 53 – Мозес, 34; Айртон, 87; Жиго, 89.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак
Комментарии (144)
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Павелий
1604754398
В очередной раз соперник Спартака выжал из себя все силы. Только на Спартак настраиваются по-максимуму, ведь именно этот матч потом идёт скаутам, часто за него платят увеличеснные призовые и т.п. Спартак имел много моментов. Жаль, что не повезло выиграть. Значит, повезёт в следующих матчах.
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Мага 13
1604754544
вроде матч был между Уралом и Спартаком, а в комментах опять засветились питерские фрики)) пудели тявкают, алармы позорятся, львята на осликах скачут)))
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Олег1204
1604755248
Че когда с чемпионата снимаетесь?
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boog_17
1604755481
Хороший резалт....жаль земляки не добили холодец )
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slavа0508
1604755484
Ну что фарт у нас кончился а не чем его пока не заменили и сложно будет заменить,так Газизов и Зарема на трансферах просто с экономили не усилили очевидные позиции,,,что думали всегда будет везти???
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Дедуктор
1604755904
Хороший матч. Хорошо играли обе команды. Но судейка и тут подгадил. Зачем было липовый пенальти назначать? Очевидная ведь симуляция была свинтуса. Свинский подарок свиньям. Лучше бы проиграли, но честно. Приучались к честной жесткой борьбе с объективным судейством. Попадут ведь в Европу, отгребут в разы больше, чем тот же Краснодар.
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Nevsky_RU
1604756475
Очередное судейское очко в капилку донной команды Плакуна. Каждый матч одно и тоже))) надеюсь хотя бы сектанты довольны)) наплакали себе походу на еврозону. Т.е. как минимум один позорник от РФ будет и в следующем евросезоне. Любопытно будет посмотреть как Плакун с Лиги Европы сниматься будет))
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Вальдемар IV
1604757198
пора сниматься
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stop
1604766120
Ну и судят спартак , первый гол Ларсон въезжает в защитника или у спартака это не нарушения , второй гол , не пенальти ставить надо , а **** желтую за симуляцию . А вот пенальти в ворота свиней скорее было , чем не было !!!
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Олег1204
1604772961
Сраптаг. г овно
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