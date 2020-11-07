РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», дважды ведя в счете по ходу матча

В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» на выезде не смог победить «Урал» – ничья 2:2.

У москвичей дубль оформил Александр Соболев, за хозяев поля забивали Павел Погребняк и Рафал Аугустыняк.

«Спартак» потерял очки во второй игре подряд, но благодаря набранному баллу догнал лидирующий ЦСКА. «Урал» остался на 11-м месте.

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Соболев, 6; 1:1 – Погребняк, 11; 1:2 – Соболев (с пенальти), 45+2; 2:2 – Аугустыняк, 60.

«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Страндберг, Золотов, Йовичич (Мишкич, 82), Бикфалви, Егорычев, Эль Кабир (Ефремов, 78), Августиняк, Погребняк.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Мозес (Умяров, 46), Соболев (Бакаев, 89), Понсе (Кокорин, 82), Ларссон.

Предупреждения: Эль Кабир, 44; Рыков, 45; Золотов, 53 – Мозес, 34; Айртон, 87; Жиго, 89.

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