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    РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», дважды ведя в счете по ходу матча

    В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» на выезде не смог победить «Урал» – ничья 2:2.

    У москвичей дубль оформил Александр Соболев, за хозяев поля забивали Павел Погребняк и Рафал Аугустыняк.

    «Спартак» потерял очки во второй игре подряд, но благодаря набранному баллу догнал лидирующий ЦСКА. «Урал» остался на 11-м месте.

    Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Соболев, 6; 1:1 – Погребняк, 11; 1:2 – Соболев (с пенальти), 45+2; 2:2 – Аугустыняк, 60.

    «Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Страндберг, Золотов, Йовичич (Мишкич, 82), Бикфалви, Егорычев, Эль Кабир (Ефремов, 78), Августиняк, Погребняк.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Мозес (Умяров, 46), Соболев (Бакаев, 89), Понсе (Кокорин, 82), Ларссон.

    Предупреждения: Эль Кабир, 44; Рыков, 45; Золотов, 53 – Мозес, 34; Айртон, 87; Жиго, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии144
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      Рейтинг: +585

      qawzsexdr 9 минут назад

      Там же Урал забивал с нарушением, и во 2 тайме не назначили пенальти. В общем заговор набирает обороты.

      0
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      Рейтинг: +467

      Вальдемар IV 34 минуты назад

      пора сниматься

      3
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      Рейтинг: +3424

      AtticusFinch 37 минут назад

      Как Урал и пообещал -очки отобраны!)

      2
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      Рейтинг: +554

      Dizgen 41 минуту назад

      Гавно тренер и гавно кипер браво

      1
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      Рейтинг: +1257

      Nevsky_RU 46 минут назад

      Очередное судейское очко в капилку донной команды Плакуна. Каждый матч одно и тоже))) надеюсь хотя бы сектанты довольны)) наплакали себе походу на еврозону. Т.е. как минимум один позорник от РФ будет и в следующем евросезоне. Любопытно будет посмотреть как Плакун с Лиги Европы сниматься будет))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -66

      Alex_MI_5 > Nevsky_RU 41 минуту назад

      и даже такую "донную команду" немытые петушары никак не обгонят в таблице, ахаха! Стыдно за питдерских голубей!

      4
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      Рейтинг: +10505

      alarm 47 минут назад

      ************** отскок хряков! при помощи кукуяна и левейшего гола!
      bombardir.ru/news/615287
      позор!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3621

      Павелий > alarm 36 минут назад

      Ты хоть прочитай новость полностью.

      1
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      Рейтинг: -66

      Alex_MI_5 > Павелий 35 минут назад

      некогда ему, пуделек в постели заждался, сегодня у них праздник)

      1
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      Рейтинг: +10505

      alarm 49 минут назад

      стыдно за рылов!

      -1
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      Рейтинг: +1101

      аларм дубль2 > alarm 45 минут назад

      пошло на х и в п бездарное чучело дедукторского поносного разлива!

      4
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      Рейтинг: +1101

      аларм дубль2 > alarm 41 минуту назад

      стыдно за зенит!сядь и засохни!всю европу на смех подняли с аким составом и так бездарно обгадиться!вот это точно позор!ваша трусливая бомжарская натура!трястись от позора ,а потом гадить вашим трусливым сбродом !

      4
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      Рейтинг: +10505

      alarm > аларм дубль2 40 минут назад

      бомби-бомби, тебе полезно)

      0
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      Рейтинг: -792

      Голубая устрица 54 минуты назад

      Так и знал, что бомжатня здесь начнет про липовые пенальти строчить

      10
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      Рейтинг: +5696

      Владислав Vlad > Голубая устрица 51 минуту назад

      Ну, это лишь говорит об их проблеме со зрением.)))
      На повторе отчётливо видно, что Мозеса зацепили, но у "доброжелателей" нет возможности посмотреть повтор с большого экрана, мамка пульт не даёт, вот и обходятся просмотром в телефоне.)

      3
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      Рейтинг: +1101

      аларм дубль2 > Голубая устрица 39 минут назад

      это же их позорный удел!стадо позорников алармогандошей !скоро в их обойму кпссник вольется!вот овно польется рекой!

      1
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      Рейтинг: +1898

      Дедуктор 56 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хороший матч. Хорошо играли обе команды. Но судейка и тут подгадил. Зачем было липовый пенальти назначать? Очевидная ведь симуляция была свинтуса. Свинский подарок свиньям. Лучше бы проиграли, но честно. Приучались к честной жесткой борьбе с объективным судейством. Попадут ведь в Европу, отгребут в разы больше, чем тот же Краснодар.

      -6
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      ...
      Рейтинг: +1101

      аларм дубль2 > Дедуктор 54 минуты назад

      очередное алармо?сколько же вас?пнх

      5
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      Рейтинг: +1101

      аларм дубль2 > Дедуктор 52 минуты назад

      я то думал ты ...а ты просто мудила с нижнего тагила!тьфу в твою рожу!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8905

      Persona_non_Grata > Дедуктор 52 минуты назад

      К офтальмологу , СРОЧНО !!!

      6
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      Рейтинг: +1101

      аларм дубль2 > Persona_non_Grata 38 минут назад

      к психиатру всей колодой!

      3
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      Рейтинг: +18773

      DOCTOR PENALTY 59 минут назад

      Каждый горит желанием обуть Спартак, Иванов с Матвеевым готовы были выпрыгнуть из штанов - это нормально.

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