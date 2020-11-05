«Атлетико» может продать Эрреру в «Зенит» за 6-8 миллионов

«Атлетико» изучает вариант с продажей полузащитника Эктора Эрреры во время зимнего трансферного окна.

По информации Mundo Deportivo, мадридский клуб может расстаться с мексиканцем после подписания Жоффри Кондогбиа из «Валенсии».

«Атлетико» оценивает 30-летнего футболиста в сумму от 6 до 8 миллионов евро.

На Эрреру претендует «Порту», за который игрок выступал с 2013 по 2019 год. Не утратил интерес к хавбеку и «Зенит», который пытался купить его летом.