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    «Атлетико» может продать Эрреру в «Зенит» за 6-8 миллионов

    «Атлетико» изучает вариант с продажей полузащитника Эктора Эрреры во время зимнего трансферного окна.

    По информации Mundo Deportivo, мадридский клуб может расстаться с мексиканцем после подписания Жоффри Кондогбиа из «Валенсии».

    «Атлетико» оценивает 30-летнего футболиста в сумму от 6 до 8 миллионов евро.

    На Эрреру претендует «Порту», за который игрок выступал с 2013 по 2019 год. Не утратил интерес к хавбеку и «Зенит», который пытался купить его летом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4847

      KPCCSPB 49 минут назад

      Эмм, ну и зачем он? Все равно с ЕК попрощались уже почти.

      0
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      Рейтинг: -6

      zabo41 1 час назад

      1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5318

      САДЫЧОК 1 час назад

      Отличный игрок ! Это Топ ! Таких , сейчас в нашем чемпионате-нет !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9009

      paracetamol 1 час назад

      Еще один п-з, а где же нап, а, Семак! Опять Зюба?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10495

      alarm 1 час назад

      источник явно не "mundo deportivo" - а газета "вечерняя тарасовка"

      1
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      Рейтинг: +15

      Теркчанин 1 час назад

      Старик уже

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