«Саутгемптон» пошутил о лидерстве в АПЛ цитатой Трампа про выборы в США

Про подсчёт голосов на наших выборах, также, как и про выступление наших клубов в еврокубках, лучше подходит: "...даже не начинайте"))
«Саутгемптон» благодаря победе над «Ньюкаслом» (2:0) поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ.
Комментируя собственное лидерство, пресс-служба клуба в шутку использовала цитату президента США Дональда Трампа, посвященную выборам.
«Остановите подсчет!» – говорится в публикации «Саутгемптона» в твиттере с прикрепленной фотографией турнирной таблицы Премьер-лиги.
STOP THE COUNT pic.twitter.com/rS94knWEhO— Southampton FC (@SouthamptonFC) November 6, 2020