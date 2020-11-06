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    «Саутгемптон» пошутил о лидерстве в АПЛ цитатой Трампа про выборы в США

    «Саутгемптон» благодаря победе над «Ньюкаслом» (2:0) поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ.

    Комментируя собственное лидерство, пресс-служба клуба в шутку использовала цитату президента США Дональда Трампа, посвященную выборам.

    «Остановите подсчет!» – говорится в публикации «Саутгемптона» в твиттере с прикрепленной фотографией турнирной таблицы Премьер-лиги.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Саутгемптона»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3092

      solodealer 2 часа назад

      Про подсчёт голосов на наших выборах, также, как и про выступление наших клубов в еврокубках, лучше подходит: "...даже не начинайте"))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      Ну-ка на-ка 2 часа назад

      Неплохо святые стартанули.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      Chicha 3 часа назад

      Молодцы!

      1
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