«Саутгемптон» пошутил о лидерстве в АПЛ цитатой Трампа про выборы в США

«Саутгемптон» благодаря победе над «Ньюкаслом» (2:0) поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ.

Комментируя собственное лидерство, пресс-служба клуба в шутку использовала цитату президента США Дональда Трампа, посвященную выборам.

«Остановите подсчет!» – говорится в публикации «Саутгемптона» в твиттере с прикрепленной фотографией турнирной таблицы Премьер-лиги.