Бундеслига. «Бавария» победила в гостях «Боруссию» Д и вернулась на первое место

«Бавария» продолжает идти в сезоне Бундеслиги без поражений. В очередном туре мюнхенцы справились в гостях с «Боруссией» из Дортмунда.

Роберт Левандовски провел 300-й официальный матч за «Баварию» и забил в нем 259-й мяч за команду.

Поляк в последних восьми матчах против «Боруссии» забил 13 голов. Ранее он выступал за дортмундцев.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 7-й тур

Боруссия Д – Бавария – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Ройс, 45; 1:1 – Алаба, 45+4; 1:2 – Левандовски, 48; 1:3 – Сане, 80; 2:3 – Холанд, 83.

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