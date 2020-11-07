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    Бундеслига. «Бавария» победила в гостях «Боруссию» Д и вернулась на первое место

    «Бавария» продолжает идти в сезоне Бундеслиги без поражений. В очередном туре мюнхенцы справились в гостях с «Боруссией» из Дортмунда.

    Роберт Левандовски провел 300-й официальный матч за «Баварию» и забил в нем 259-й мяч за команду.

    Поляк в последних восьми матчах против «Боруссии» забил 13 голов. Ранее он выступал за дортмундцев.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 7-й тур

    Боруссия Д – Бавария – 2:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Ройс, 45; 1:1 – Алаба, 45+4; 1:2 – Левандовски, 48; 1:3 – Сане, 80; 2:3 – Холанд, 83.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2020 22:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1048

      elessar arnor 1 час назад

      к Фавру должны уже накопиться претензии

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      Рейтинг: +1292

      Marley Bob 1 час назад

      У Боруссии катастрофическая статистика игр с Баварией в последние годы.но именно в этой игре Дортмунд был как никогда близок отобрать очки у Мюнхена.команды,у которой очень сложно отыскать слабое место.и в очередной раз хочется отметить игру Холанда.перспективы на данный момент у него очень завидные.

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