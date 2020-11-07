Зобнин – лучший игрок матча с «Уралом» по трем показателям, связанным с точностью передач

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в матче 14-го тура РПЛ против «Урала» (2:2) показал лучшую продуктивность передач. Он лидер встречи по количеству пасов под удар (шесть).
Также Зобнин сделал больше всех передач в штрафную с игры (девять) и больше всех передач с продвижением мяча (девять).
- «Спартак» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.
- Зобнин стоит на рынке 12 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ он не пропустил ни матча, сделал две результативные передачи.
Источник: твиттер «Футбол в цифрах»