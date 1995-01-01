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    Зобнин – лучший игрок матча с «Уралом» по трем показателям, связанным с точностью передач

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в матче 14-го тура РПЛ против «Урала» (2:2) показал лучшую продуктивность передач. Он лидер встречи по количеству пасов под удар (шесть).

    Также Зобнин сделал больше всех передач в штрафную с игры (девять) и больше всех передач с продвижением мяча (девять).

    • «Спартак» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.
    • Зобнин стоит на рынке 12 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ он не пропустил ни матча, сделал две результативные передачи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Футбол в цифрах»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25447

      oyabun 1 минуту назад

      Натужные победы на тоненького, потом поражение и ничья. Что происходит с командой, с игроками? Это никак не Чемпионская игра. Не готов пока Спартак.

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      Рейтинг: +8928

      Persona_non_Grata 30 минут назад

      Количество это еще не показатель , надо оценивать % точности . Запорол он тоже предостаточно , для меня сегодня он сыграл не удачно . Был активен - да , но не более .

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