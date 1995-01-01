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    Президент «Урала» – о зарплатах: «Возмущает, что другие спортсмены критикуют. Чего же сами в футбол не пошли?»

    Президент «Урала» Григорий Иванов не понимает спортсменов, которые критикуют футболистов за высокие зарплаты.

    — Самый популярный комментарий в интернете: за что футболистам платят такие деньги?

    — Да это вечная история! А я тоже могу задать вопрос: за что вы платите такие деньги работникам крупных компаний, топ-менеджерам? Ведь у нас чуть что — футболисты крайние. Возмущает еще, что другие спортсмены постоянно нас критикуют. Так чего же вы сами в футбол не пошли? Почему вы выбрали другой вид?

    Я же вижу, как наши ребята работают на тренировках, какие у них травмы. Знаете, каково это восстанавливаться после «крестов»? Никто не дает гарантии, что парень заиграет на прежнем уровне. Некоторые ребята получают такие травмы в 17-18 лет. И в 20 им приходится заканчивать. Думаете, это легко? Не смотрите в чужой карман.

    Понимаю, что порой мы переплачиваем. Есть те, кто валяет дурака, не пашет на тренировках, не растет. Согласен, с них надо строже спрашивать. Но в целом это очень тяжелый вид спорта, со множеством рисков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии9
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      Рейтинг: +15771

      silver29 1 час назад

      Любая компания живет по средствам и от этого зависит з/п персонала, футбол же привязан к стадионам, продаже атрибутике, деньгам спонсоров и рекламодателей и самое главное деньгам владельца клуба, его рентабельности. Назовите хоть один клуб в мире кто имеет доступ к бюджетным деньгам государственной компании, ХОТЬ ОДИН !!! кроме сенита, везде это называется не целевым использованием и растратой, и пусть финансисты с помоек прежде чем возразить, скнокают, что бюджет страны формируется с налогов, а значит 99,99 % населения России и понятия не имеют о существовании этого коллектива расхитителей живущих за их счет (((((

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      Рейтинг: +4827

      KPCCSPB > silver29 1 час назад

      А петушня Московская, которая за счёт регионов живёт. Ну, да, тебе питарасу ссаному всё норм от этого, а что у нас президент не только для москвачкалы, а всей страны, а делает только, что-то для этого ссаного города, и зп, и всё остальное. РЖД, лукойл, Россеть, конечно не за счёт налогов людей. Ну ты и конча

      -3
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      Рейтинг: +10497

      alarm > silver29 3 минуты назад

      придурка кусок, ты застрял в 2005, что ли? хоть в курсе, сколько зарабатывает зенит? и в какой твоей гомосячьей заднице в этом плане находится вонючий свинарнег?

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      Рейтинг: +244

      Алексей новый 2 часа назад

      Всё просто! В современном мире СПОРТ, в том числе и Футбол, - это БИЗНЕС (ШОУ-бизнес)!!! Раз на этом бизнесе зарабатывают большие деньги (или отмывают большие деньги), то и сотрудникам этого бизнеса (футболистам) платят определённый процент от прибыли.Подавляющее большинство играют ради денег - это не хорошо и не плохо - это факт. Такие ценности в современном обществе. А президент Урала - яркий представитель этого общества.

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      Рейтинг: +5755

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Господин Иванов, прежде всего клуб должен быть рентабельным.
      Зарабатывайте деньги и платите игрокам сколько хотите , без вопросов.
      Всех возмущает когда стадионы пустые ( зритель не ходит ) , а зп игроков зашкаливает. Вы хороший управленец ? Возьмите кредит и "флаг в руки ", реализовывайте свои способности.
      Действуйте господин Иванов , а не сидите на местном бюджете халявщиками.

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      Рейтинг: +4671

      NewLife 2 часа назад

      В произведении Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» поручик Дуб говорил: "Если вы такие умные, чего же вы строем не ходите". Как такого остолопа назначили руководить клубом ?

      -2
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      Рейтинг: +3622

      Cleaner 2 часа назад

      Президент Урала: - "Сами вы дураки!"

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      Рейтинг: +10497

      alarm 2 часа назад

      за спартак сразу стыдно стало)

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      Рейтинг: +17894

      bset 3 часа назад

      Спрос рождает предложение. Если не брать Россию, где деньги на зарплаты идут из бюджета, футбол много зарабатывает - на билетах, на фан-атрибутике, на ТВ-правах. Это шоу, за которое люди платят огромные деньги, а значит и траты на организаторов этого шоу большие. Рыночная экономика. По поводу спортсменов из других видов спорта - ни вы, ни футболисты для общества ничего полезного не делаете. Кто лучше шоу устроил, тот больше и получил. А по поводу учителей и врачей - тут заработку взяться неоткуда, если это не частные учреждения. А значит, тут уже государство должно заниматься повышением заработка. Но это не проблема футбола, это проблема государства.

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