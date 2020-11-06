Президент «Урала» – о зарплатах: «Возмущает, что другие спортсмены критикуют. Чего же сами в футбол не пошли?»

Президент «Урала» Григорий Иванов не понимает спортсменов, которые критикуют футболистов за высокие зарплаты.

— Самый популярный комментарий в интернете: за что футболистам платят такие деньги?

— Да это вечная история! А я тоже могу задать вопрос: за что вы платите такие деньги работникам крупных компаний, топ-менеджерам? Ведь у нас чуть что — футболисты крайние. Возмущает еще, что другие спортсмены постоянно нас критикуют. Так чего же вы сами в футбол не пошли? Почему вы выбрали другой вид?

Я же вижу, как наши ребята работают на тренировках, какие у них травмы. Знаете, каково это восстанавливаться после «крестов»? Никто не дает гарантии, что парень заиграет на прежнем уровне. Некоторые ребята получают такие травмы в 17-18 лет. И в 20 им приходится заканчивать. Думаете, это легко? Не смотрите в чужой карман.

Понимаю, что порой мы переплачиваем. Есть те, кто валяет дурака, не пашет на тренировках, не растет. Согласен, с них надо строже спрашивать. Но в целом это очень тяжелый вид спорта, со множеством рисков.

Президент «Урала»: «РПЛ – не дно! В России большие футбольные традиции, наберитесь терпения»