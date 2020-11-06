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  • Президент «Урала» – о зарплатах: «Возмущает, что другие спортсмены критикуют. Чего же сами в футбол не пошли?»

Президент «Урала» – о зарплатах: «Возмущает, что другие спортсмены критикуют. Чего же сами в футбол не пошли?»

6 ноября 2020, 11:58
6

Президент «Урала» Григорий Иванов не понимает спортсменов, которые критикуют футболистов за высокие зарплаты.

— Самый популярный комментарий в интернете: за что футболистам платят такие деньги?

— Да это вечная история! А я тоже могу задать вопрос: за что вы платите такие деньги работникам крупных компаний, топ-менеджерам? Ведь у нас чуть что — футболисты крайние. Возмущает еще, что другие спортсмены постоянно нас критикуют. Так чего же вы сами в футбол не пошли? Почему вы выбрали другой вид?

Я же вижу, как наши ребята работают на тренировках, какие у них травмы. Знаете, каково это восстанавливаться после «крестов»? Никто не дает гарантии, что парень заиграет на прежнем уровне. Некоторые ребята получают такие травмы в 17-18 лет. И в 20 им приходится заканчивать. Думаете, это легко? Не смотрите в чужой карман.

Понимаю, что порой мы переплачиваем. Есть те, кто валяет дурака, не пашет на тренировках, не растет. Согласен, с них надо строже спрашивать. Но в целом это очень тяжелый вид спорта, со множеством рисков.

Президент «Урала»: «РПЛ – не дно! В России большие футбольные традиции, наберитесь терпения»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (6)
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NewLife
1604655069
В произведении Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» поручик Дуб говорил: "Если вы такие умные, чего же вы строем не ходите". Как такого остолопа назначили руководить клубом ?
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Алексей новый
1604655790
Всё просто! В современном мире СПОРТ, в том числе и Футбол, - это БИЗНЕС (ШОУ-бизнес)!!! Раз на этом бизнесе зарабатывают большие деньги (или отмывают большие деньги), то и сотрудникам этого бизнеса (футболистам) платят определённый процент от прибыли.Подавляющее большинство играют ради денег - это не хорошо и не плохо - это факт. Такие ценности в современном обществе. А президент Урала - яркий представитель этого общества.
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житель СПб
1604668484
Иванов "жжет" уже не в первый раз. Правда, когда я его стал критиковать, меня московские болельщики минусами завалили. Но что поделаешь, если он неадекватен? То есть все спортсмены теперь должны футболом заниматься? А если у кого не только деньги в глазах, и есть привязанность к другому виду спорта - то ему деньги платить не надо? И вообще - футбол - это тяжело, а врач-ковидник, медсестра, нянечка в детском саду - это так, погулять вышли? А миллионы наших граждан на переферии, получающие 20-30 т.р. - вообще бездельники, по его мнению? До как его в Екатеринбурге-то терпят?
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Cules2013
1604674398
Боже, какая чушь
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Hektor 84
1604692553
Потому что отдавая ребенка в спорт школу родители должны бабло отвалить не малое. А потом удивляемся что молодежь не может заиграть на взрослом уровне. Потому что не у всех одаренных ребят богатые родители, не все могут позволить.
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