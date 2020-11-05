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    Зайнутдинов, Влашич и Эджуке – в старте ЦСКА на матч с «Фейеноордом»; Чалов – в запасе

    Стали известны стартовые составы «Фейеноорда» и ЦСКА на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы.

    «Фейеноорд»: Бейлов, Сенези, Хапс, Димерс, Бергхейс, Линссен, Маласиа, Гертрейда, Кекджу, Спайич, Тоорнстра.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов, Кучаев, Марадишвили, Влашич, Обляков, Сигурдссон, Эджуке.

    Запасные: Тороп, Васин, Чалов, Бистрович, Дзагоев, Гайч, Карпов, Шкурин, Тикнизян.

    • Игра пройдет в Роттердаме на стадионе «Де Кейп».
    • Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Фейеноорд» – ЦСКА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    05.11.2020 21:54
    Комментарии8
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      Рейтинг: +6246

      GoLenaStop 24 минуты назад

      Армейцы не могут подвести!
      Должны отомстить за братьев меньших... - и за Зенит, и за Краснодар!..
      Хи!..

      0
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      Рейтинг: +42938

      portero 52 минуты назад

      Всё же Эджуке шланг , слепой или тупой....

      0
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      Рейтинг: +54

      rattyboy 57 минут назад

      Питер желает победы

      0
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      Рейтинг: +42938

      portero 1 час назад

      Пока Эджуке шлангует....

      0
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      Рейтинг: +2244

      neim 1 час назад

      Уже три часа сижу и жду, когда же этот футбол ? А у нас между прочим три часа ночи, вот попробуй не уснуть.
      Но думаю ЦСКА сегодня нас не подведёт и скучать не даст. Удачи !

      2
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      Рейтинг: +26598

      zra78 1 час назад

      Удачи!

      0
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      Рейтинг: +10061

      DeStar 2 часа назад

      Цска здесь нужна победа как воздух. Если опять ничья то будет все до последнего тура радномно, а зная весь рпл , цска точно не повезет. Потому только победа, феенорд показал что он не тяжелый соперник. Надеюсь эджуке будет делиться мячом, и влашич сотворит чудо гол, а лучше голы

      2
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      Рейтинг: +42938

      portero 2 часа назад

      Эджуке ждем гола от тебя и пас голевой, размялся пора и в ворота попадать.....
      ЦСКА только победа!!!!!

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