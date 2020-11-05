Зайнутдинов, Влашич и Эджуке – в старте ЦСКА на матч с «Фейеноордом»; Чалов – в запасе

Стали известны стартовые составы «Фейеноорда» и ЦСКА на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы.
«Фейеноорд»: Бейлов, Сенези, Хапс, Димерс, Бергхейс, Линссен, Маласиа, Гертрейда, Кекджу, Спайич, Тоорнстра.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов, Кучаев, Марадишвили, Влашич, Обляков, Сигурдссон, Эджуке.
Запасные: Тороп, Васин, Чалов, Бистрович, Дзагоев, Гайч, Карпов, Шкурин, Тикнизян.
- Игра пройдет в Роттердаме на стадионе «Де Кейп».
- Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Фейеноорд» – ЦСКА.
Источник: Официальный сайт УЕФА