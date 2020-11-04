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    ЦСКА отправился на матч с «Фейеноордом» без Щенникова. Он сможет сыграть с «Ростовом»

    Сегодня утром ЦСКА отправился на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы с голландским «Фейеноордом».

    Матч в Роттердаме пропустит защитник москвичей Георгий Щенников – он продолжает восстанавливаться после травмы задней поверхности бедра.

    По информации Sport24, футболист сможет сыграть в ближайших матчах РПЛ.

    • Матч с «Фейеноордом» состоится в четверг, 5 ноября.
    • ЦСКА в случае победы в Роттердаме может возглавить группу.
    • «Фейеноорд» занимает последнее место в квартете.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +288

      CSKA №1 6 минут назад

      Верим в команду!!!Удачи!!!

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