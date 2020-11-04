ЦСКА отправился на матч с «Фейеноордом» без Щенникова. Он сможет сыграть с «Ростовом»

Сегодня утром ЦСКА отправился на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы с голландским «Фейеноордом».

Матч в Роттердаме пропустит защитник москвичей Георгий Щенников – он продолжает восстанавливаться после травмы задней поверхности бедра.

По информации Sport24, футболист сможет сыграть в ближайших матчах РПЛ.

Матч с «Фейеноордом» состоится в четверг, 5 ноября.

ЦСКА в случае победы в Роттердаме может возглавить группу.

«Фейеноорд» занимает последнее место в квартете.