ЦСКА отправился на матч с «Фейеноордом» без Щенникова. Он сможет сыграть с «Ростовом»

Сегодня утром ЦСКА отправился на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы с голландским «Фейеноордом».
Матч в Роттердаме пропустит защитник москвичей Георгий Щенников – он продолжает восстанавливаться после травмы задней поверхности бедра.
По информации Sport24, футболист сможет сыграть в ближайших матчах РПЛ.
- Матч с «Фейеноордом» состоится в четверг, 5 ноября.
- ЦСКА в случае победы в Роттердаме может возглавить группу.
- «Фейеноорд» занимает последнее место в квартете.
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Источник: Твиттер ЦСКА