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    Николич: «Если «Локо» так играет против «Баварии» и «Атлетико», почему этого нет в чемпионате?»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после матча Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1).

    – Сегодняшняя ничья добавит эмоций команде в чемпионате?

    – Обязательно. Для меня важен чемпионат России. Понятно, что у нас тяжелый график, что такого графика никогда не было. Это факт.

    Но нужно говорить не об этом, а подготовить команду к следующему матчу, чтобы она сыграла так же эмоционально и была готова бороться, как делает это в Лиге чемпионов. Если мы можем так играть против «Баварии», «Атлетико» и «Зальцбурга», почему этого нет в чемпионате?

    У нас был момент, когда мы не проигрывали и не пропускали, шли наверху таблицы. Все потому, что играли с дисциплиной и желанием. Это рецепт для игры в домашнем чемпионате.

    • «Локо» занимает третье место в группе Лиги чемпионов.
    • В РПЛ клуб идет седьмым, проиграв два последних матча – «Ротору» и «Сочи».

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 07:55
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2696

      Axe111 1 минуту назад

      Как играет лол??? Тужится и пыжится что б сделать хотя бы пару пасов НИЗОМ!! АХААХХАХАХАХАХХА

      0
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      Рейтинг: +2334

      nemolod 11 минут назад

      Пока в команде короткая обойма ,все так и останется как прежде-то есть на определенную игру настроились,а на следующую не восстановились! Поэтому его слова "подготовить команду к следующему матчу" вызывают сомнение!

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      Рейтинг: +4947

      nik55 25 минут назад

      старались играли не не плохо но радуйтесь что ничья-----на 2-3 игры можно собраться не более а почему так вопрос к тренеру

      1
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      Рейтинг: +38

      BlackMurderDeco 54 минуты назад

      Проиграть ротору, это канешь сильно, и отыграть 1-2 с теми кто смел все кубки в 2020

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      Рейтинг: +4340

      житель СПб 1 час назад

      "С дисциплиной и желанием". Вот они ключевые слова!

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      Рейтинг: +13900

      vladimir-7 1 час назад

      Не почему, а зачем, спроси в РФС.

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