Николич: «Если «Локо» так играет против «Баварии» и «Атлетико», почему этого нет в чемпионате?»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после матча Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1).

– Сегодняшняя ничья добавит эмоций команде в чемпионате?

– Обязательно. Для меня важен чемпионат России. Понятно, что у нас тяжелый график, что такого графика никогда не было. Это факт.

Но нужно говорить не об этом, а подготовить команду к следующему матчу, чтобы она сыграла так же эмоционально и была готова бороться, как делает это в Лиге чемпионов. Если мы можем так играть против «Баварии», «Атлетико» и «Зальцбурга», почему этого нет в чемпионате?

У нас был момент, когда мы не проигрывали и не пропускали, шли наверху таблицы. Все потому, что играли с дисциплиной и желанием. Это рецепт для игры в домашнем чемпионате.