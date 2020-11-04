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  • Николич: «Если «Локо» так играет против «Баварии» и «Атлетико», почему этого нет в чемпионате?»

Николич: «Если «Локо» так играет против «Баварии» и «Атлетико», почему этого нет в чемпионате?»

4 ноября 2020, 07:55
13

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после матча Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1).

– Сегодняшняя ничья добавит эмоций команде в чемпионате?

– Обязательно. Для меня важен чемпионат России. Понятно, что у нас тяжелый график, что такого графика никогда не было. Это факт.

Но нужно говорить не об этом, а подготовить команду к следующему матчу, чтобы она сыграла так же эмоционально и была готова бороться, как делает это в Лиге чемпионов. Если мы можем так играть против «Баварии», «Атлетико» и «Зальцбурга», почему этого нет в чемпионате?

У нас был момент, когда мы не проигрывали и не пропускали, шли наверху таблицы. Все потому, что играли с дисциплиной и желанием. Это рецепт для игры в домашнем чемпионате.

  • «Локо» занимает третье место в группе Лиги чемпионов.
  • В РПЛ клуб идет седьмым, проиграв два последних матча – «Ротору» и «Сочи».

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Николич Марко
Комментарии (13)
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житель СПб
1604469019
"С дисциплиной и желанием". Вот они ключевые слова!
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BlackMurderDeco
1604471381
Проиграть ротору, это канешь сильно, и отыграть 1-2 с теми кто смел все кубки в 2020
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nik55
1604473131
старались играли не не плохо но радуйтесь что ничья-----на 2-3 игры можно собраться не более а почему так вопрос к тренеру
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nemolod
1604473971
Пока в команде короткая обойма ,все так и останется как прежде-то есть на определенную игру настроились,а на следующую не восстановились! Поэтому его слова "подготовить команду к следующему матчу" вызывают сомнение!
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Axe111
1604474609
Как играет лол??? Тужится и пыжится что б сделать хотя бы пару пасов НИЗОМ!! АХААХХАХАХАХАХХА
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paracetamol
1604477963
Если «Локо» так играет против «Баварии» и «Атлетико», почему этого нет в чемпионате? --------------------------------------- Отвечаю: потому что нет Шпалыча!
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El_Chori
1604478322
Это у тебя надо спросить! А вообще мотивация. И здорово, что она есть в ЛЧ, в отличие от зажравжихся 6омжей! А на РПЛ в принципе покласть
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Mr Green
1604493890
потому что глубины состава нет, а те что есть игроки, просто неспособны играть на 2 фронта.
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Эмом
1604496613
все просто, в ЧР стыдно будет защищаться всей командой условно говоря против Ротора. P.S как будто локо сыграл блестяще в матчах против Баварии и Атлетико, 180 минут защищались чего тут гордится ?
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RJM555
1604559388
потому что ты там пустое место - они играют когда хотят!
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