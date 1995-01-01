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    Лига чемпионов. «Ман Сити» разгромил «Олимпиакос», «Марсель» проиграл «Порту»

    Завершились матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С.

    «Манчестер Сити» победил «Олимпиакос», забив три безответных мяча.

    «Порту» разгромил «Марсель» Андре Виллаш-Боаша со счетом 3:0.

    Лига чемпионов. Группа С. 3-й тур

    Манчестер Сити (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Торрес, 12; 2:0 – Жезус, 81; 3:0 – Канселу, 90.

    Порту (Португалия) – Марсель (Франция) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Марега, 4; 2:0 – Оливейра (с пенальти), 28; 3:0 – Луиш Диас, 69.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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