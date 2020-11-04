Лига чемпионов. «Ман Сити» разгромил «Олимпиакос», «Марсель» проиграл «Порту»

Завершились матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С.
«Манчестер Сити» победил «Олимпиакос», забив три безответных мяча.
«Порту» разгромил «Марсель» Андре Виллаш-Боаша со счетом 3:0.
Лига чемпионов. Группа С. 3-й тур
Манчестер Сити (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Торрес, 12; 2:0 – Жезус, 81; 3:0 – Канселу, 90.
Порту (Португалия) – Марсель (Франция) – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Марега, 4; 2:0 – Оливейра (с пенальти), 28; 3:0 – Луиш Диас, 69.
Турнирные таблицы Лиги чемпионов
Источник: Бомбардир.ру