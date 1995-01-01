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    Широков – об избитом судье: «Хотел поговорить, но он не брал трубку. Его оградили от внешних звонков»

    Бывший игрок сборной России Роман Широков рассказал, что хотел поговорить с избитым арбитром Никитой Данченковым, но тот не отвечал на звонки.

    – Не пробовал с ним поговорить?

    – Я пробовал, но он не брал трубки.

    – Потому что он как раз говорит, что именно от тебя звонков не было, а звонки были от каких-то представителей.

    – От меня, естественно, звонков не было. Их не могло быть, если ты не берешь, поэтому они не зафиксированы нигде. На следующий день я ему звонил четыре раза, он не брал трубки. Ну а потом, я так понимаю, его оградили от внешних звонков.

    – Ты готов решить вопрос досудебно?

    – Мы с моим адвокатом пока не знаем, что хочет сторона потерпевшего, потому что они никакие иски не заявили.

    – С другой стороны, я читал высказывания второй стороны относительно того, что Широков богатый человек…

    – У нас много в стране кто богатый человек. Это же не значит, что все готовы прийти и отдавать сразу много миллионов, как они хотят.

    – А ты знаешь, что они хотят много миллионов?

    – Ну, судя по его высказываниям, это так звучало, – сказал Широков.

    • В отношении Широкова возбуждено дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
    • Защита Данченкова пыталась переквалифицировать дело, считая, что Широков покушался на убийство.

    Адвокат избитого арбитра: «Широков опасен для окружающих. Возможно, стоило сделать судебно-психиатрическую экспертизу»

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    Источник: Ютуб-канал Василия Конова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +404

      plehanov6 9 минут назад

      О чем можно разговаривать с таким отморозком, как широков?! Таких только физически воспитывать надо!

      0
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      Рейтинг: +10153

      alarm 48 минут назад

      судья - натуральный г****н, т.е., дезеув. за спартак, наверное, болеет.

      -2
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