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  • Широков – об избитом судье: «Хотел поговорить, но он не брал трубку. Его оградили от внешних звонков»

Широков – об избитом судье: «Хотел поговорить, но он не брал трубку. Его оградили от внешних звонков»

3 ноября 2020, 11:52
3

Бывший игрок сборной России Роман Широков рассказал, что хотел поговорить с избитым арбитром Никитой Данченковым, но тот не отвечал на звонки.

– Не пробовал с ним поговорить?

– Я пробовал, но он не брал трубки.

– Потому что он как раз говорит, что именно от тебя звонков не было, а звонки были от каких-то представителей.

– От меня, естественно, звонков не было. Их не могло быть, если ты не берешь, поэтому они не зафиксированы нигде. На следующий день я ему звонил четыре раза, он не брал трубки. Ну а потом, я так понимаю, его оградили от внешних звонков.

– Ты готов решить вопрос досудебно?

– Мы с моим адвокатом пока не знаем, что хочет сторона потерпевшего, потому что они никакие иски не заявили.

– С другой стороны, я читал высказывания второй стороны относительно того, что Широков богатый человек…

– У нас много в стране кто богатый человек. Это же не значит, что все готовы прийти и отдавать сразу много миллионов, как они хотят.

– А ты знаешь, что они хотят много миллионов?

– Ну, судя по его высказываниям, это так звучало, – сказал Широков.

  • В отношении Широкова возбуждено дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
  • Защита Данченкова пыталась переквалифицировать дело, считая, что Широков покушался на убийство.

Адвокат избитого арбитра: «Широков опасен для окружающих. Возможно, стоило сделать судебно-психиатрическую экспертизу»

Источник: Ютуб-канал Василия Конова
Лига чемпионов Россия Широков Роман
Комментарии (3)
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plehanov6
1604396180
О чем можно разговаривать с таким отморозком, как широков?! Таких только физически воспитывать надо!
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Dr.Metal
1604399578
хотел бы, давно бы уже поговорил. Сколько уже прошло? месяц? два?
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алдан2014
1604407687
Ты его чуть не убил,а теперь захотел замять? Не хочется на нары? А придется,не веришь спроси у Мамая с кокориным
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