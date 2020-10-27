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    Адвокат избитого арбитра: «Широков опасен для окружающих. Возможно, стоило сделать судебно-психиатрическую экспертизу»

    Адвокат Александр Островский, представляющий интересы избитого Романом Широковым судьи Никиты Данченкова, рассказал о ходе судебного разбирательства.

    «Дело почти закрыто. Мы, сторона потерпевшего, в понедельник полностью ознакомились с двумя томами уголовного дела, подписали все документы. Теперь стадия ознакомления Широкова — это еще день или два. После этого дело будет направлено в мировой суд Сокольнического района. По переквалификации пока нет решения. Следователь управления или дознаватель из управления дознания не вправе сам переквалифицировать на статью, которая подследственна СК.

    Нами подано заявление и Бастрыкину, и генпрокурору. По существу ответа нет. Мы несколько раз подавали заявление, были какие-то отписки, но нормальной реакции нет. Мы ждем. В любом случае, даже если будет приговор по легким телесным повреждениям, то мы продолжим добиваться возбуждения дела по покушению на убийство, поскольку мы считаем, что квалификация здесь неверная.

    Показания Широкова? Он метил в живот, а случайно попал в голову. Я воспринимаю Широкова как неадекватного человека. Это человек, опасный для окружающих. Представьте себе, милиционер делает вам замечание на улице, а вы начинаете ему разбивать голову. Вот примерно то же самое. Судья выполняет свои служебные обязанности, показывает карточку. Нравится тебе или нет, ты обязан подчиняться. Потом пожалуйся на этого судью, добивайся его отстранения. Но публично его физически уничтожать — это просто проявление неадекватности. Возможно, надо было провести судебно-психиатрическую экспертизу. Гражданский иск мы подадим уже непосредственно в суде. Он будет рассматриваться вместе с уголовным делом», — сказал Островский.

    • В отношении Широкова возбуждено дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
    • Защита Данченкова пыталась переквалифицировать дело, считая, что Широков покушался на убийство.

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    Источник: Sport24

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    27.10.2020 16:57
    Комментарии6
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      Рейтинг: +80202

      zigbert 28 октября, 15:09

      Можно представить что было бы с Широковым если бы он ударил Пака.

      0
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      Рейтинг: +6222

      Hektor 84 27 октября, 21:03

      Широков еще тот алкаш!!! Видно белочка после запоя посетила, вот на нервозе и накинулся на парня. Как по мне годика три ему прописать, чтоб мозги на место стали . А то несет его как будто он легенда футбола.

      1
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      Рейтинг: +6582

      Сильвербой 27 октября, 18:22

      Плотненько за яички взяли этого дол...ба!!!

      2
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      Рейтинг: +147

      egor tikhonov 27 октября, 17:51

      Правильно-пусть в дурке за команду психов играет. Там судьи здоровые бугаи-даже посмотреть на них зассыт.

      1
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      Рейтинг: +4854

      порт 27 октября, 17:29

      Широков конечно ещё то животное, но покушение на убийство, с этим конечно адвокат переборщил.

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      Рейтинг: +4641

      Томик > порт 27 октября, 17:35

      Не знаю как там с покушением на убийство, но судебно-психиатрическую экспертизу провести - хорошее предложение. Признать его не вполне нормальным, направить на принудительное лечение и запретить управлять транспортными средствами.

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