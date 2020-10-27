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  • Адвокат избитого арбитра: «Широков опасен для окружающих. Возможно, стоило сделать судебно-психиатрическую экспертизу»

Адвокат избитого арбитра: «Широков опасен для окружающих. Возможно, стоило сделать судебно-психиатрическую экспертизу»

27 октября 2020, 16:57
6

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы избитого Романом Широковым судьи Никиты Данченкова, рассказал о ходе судебного разбирательства.

«Дело почти закрыто. Мы, сторона потерпевшего, в понедельник полностью ознакомились с двумя томами уголовного дела, подписали все документы. Теперь стадия ознакомления Широкова — это еще день или два. После этого дело будет направлено в мировой суд Сокольнического района. По переквалификации пока нет решения. Следователь управления или дознаватель из управления дознания не вправе сам переквалифицировать на статью, которая подследственна СК.

Нами подано заявление и Бастрыкину, и генпрокурору. По существу ответа нет. Мы несколько раз подавали заявление, были какие-то отписки, но нормальной реакции нет. Мы ждем. В любом случае, даже если будет приговор по легким телесным повреждениям, то мы продолжим добиваться возбуждения дела по покушению на убийство, поскольку мы считаем, что квалификация здесь неверная.

Показания Широкова? Он метил в живот, а случайно попал в голову. Я воспринимаю Широкова как неадекватного человека. Это человек, опасный для окружающих. Представьте себе, милиционер делает вам замечание на улице, а вы начинаете ему разбивать голову. Вот примерно то же самое. Судья выполняет свои служебные обязанности, показывает карточку. Нравится тебе или нет, ты обязан подчиняться. Потом пожалуйся на этого судью, добивайся его отстранения. Но публично его физически уничтожать — это просто проявление неадекватности. Возможно, надо было провести судебно-психиатрическую экспертизу. Гражданский иск мы подадим уже непосредственно в суде. Он будет рассматриваться вместе с уголовным делом», — сказал Островский.

  • В отношении Широкова возбуждено дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
  • Защита Данченкова пыталась переквалифицировать дело, считая, что Широков покушался на убийство.

Источник: Sport24
Любительский футбол Широков Роман
Комментарии (6)
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порт
1603808979
Широков конечно ещё то животное, но покушение на убийство, с этим конечно адвокат переборщил.
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egor tikhonov
1603810275
Правильно-пусть в дурке за команду психов играет. Там судьи здоровые бугаи-даже посмотреть на них зассыт.
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Сильвербой
1603812135
Плотненько за яички взяли этого дол...ба!!!
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Hektor 84
1603821821
Широков еще тот алкаш!!! Видно белочка после запоя посетила, вот на нервозе и накинулся на парня. Как по мне годика три ему прописать, чтоб мозги на место стали . А то несет его как будто он легенда футбола.
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zigbert
1603886943
Можно представить что было бы с Широковым если бы он ударил Пака.
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