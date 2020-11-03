Быстров: «Убери Дзюбу в запас – он будет недовольный сидеть на скамейке. Готов Семак на такое?»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением об игре петербургского клуба в последних матчах.

«В РПЛ для «Зенита» нет проблемы в том, чтобы поставить игроков, которые нечасто играют – у них 20 равноценных футболистов. В последних матчах у «Зенита» есть явный спад, нет Азмуна, Дзюба сник, и Семаку нужно придумать что-то другое.

А когда у тебя лидеры «никакие», это тоже скандал. Убери Дзюбу в запас — он будет недовольный сидеть на скамейке. Готов Семак на такое?

«Зенит» играет в Лиге чемпионов не в свою игру? Бывает, что план совсем другой, но соперник не дает тебе его реализовать. Когда «Локомотив» начал создавать трудности «Баварии», забрасывая мяч за спину, они устали, а у «Зенита» некому туда бежать. Задача Семака на игру с «Лацио» — настроить команду как на последний бой», – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».