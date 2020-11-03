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  • Быстров: «Убери Дзюбу в запас – он будет недовольный сидеть на скамейке. Готов Семак на такое?»

Быстров: «Убери Дзюбу в запас – он будет недовольный сидеть на скамейке. Готов Семак на такое?»

3 ноября 2020, 09:13
22

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением об игре петербургского клуба в последних матчах.

«В РПЛ для «Зенита» нет проблемы в том, чтобы поставить игроков, которые нечасто играют – у них 20 равноценных футболистов. В последних матчах у «Зенита» есть явный спад, нет Азмуна, Дзюба сник, и Семаку нужно придумать что-то другое.

А когда у тебя лидеры «никакие», это тоже скандал. Убери Дзюбу в запас — он будет недовольный сидеть на скамейке. Готов Семак на такое?

«Зенит» играет в Лиге чемпионов не в свою игру? Бывает, что план совсем другой, но соперник не дает тебе его реализовать. Когда «Локомотив» начал создавать трудности «Баварии», забрасывая мяч за спину, они устали, а у «Зенита» некому туда бежать. Задача Семака на игру с «Лацио» — настроить команду как на последний бой», – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

  • «Зенит» идет вторым в РПЛ и четвертым – в группе ЛЧ.
  • Завтра, 4 ноября, клуб из Санкт-Петербурга примет на своем поле «Лацио». Начало встречи – в 20:55 по Москве.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Быстров Владимир Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (22)
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ab15488
1604384804
А сейчас недовольный по полю ходит, какая разница то?
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almanev
1604389889
дзюбу надо сажать не в запас, а на кол.
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paracetamol
1604392197
Сереге надо выпускать Ерохина не вместе с, а вместо Зюбы. Вдвоем они только мешают друг другу!
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black and yellow
1604397151
отпарите эту зюбу уже в депутатское кресло и забудьте про этот позор
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AtticusFinch1
1604400893
Дзуба уже подзае..л,ну сколько можно его восхвалять,ну выстрелил он 1 раз в 18году,были микровзлеты,но это когда было...и кому... Казахстану...сан-марино..что в прошлой лч,что в этой он знатно обосрался, не показав ничего... отдайте его лучше в аренду,в Тулу,урал,но хватит позорить зенит! Когда приходишь на стадион, хочется блевать от всей этой хрени с возвышением дзубы , понимаешь что ссутся кипятком только малолетки,нацепив его футболки,а газпромовская дрянь во главе с мелведевым гребет бабло,в то время как болельщики хватаются за голову и шлют этого играчишку на 3 буквы
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raritet
1604403910
Руководство сделало большую ошибку подписав очередной контракт. Если посадить на лавку нашего " бомбардира" , то начнется развал команды изнутри. Это уже было в свое время. Время так называемого " Тренеришки".
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balam
1604415167
злопамятный Володя,фу
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aleks 265814
1604417369
Быстров ,ты наверно забыл ,в команде главный тренер. Если Семак посадит дзюбу то он и будет сидеть
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Hektor 84
1604433687
По словам быстрова надо смотреть на еле ходящего по полю шлюбу? Он в последних матчах даже не ходит. Так стоит в центре и мяч ждет когда прилетит в голову)))
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Владислав Vlad
1604442228
Пусть Зюпа играет в Зените, как Жирков - до 40 лет. И главное, что б выходил в основе всегда, вместе с Жирковым. И Семак пусть ещё лет 15 тренирует. ))) Увольнять нужно Газпром.)
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