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    Быстров: «Убери Дзюбу в запас – он будет недовольный сидеть на скамейке. Готов Семак на такое?»

    Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением об игре петербургского клуба в последних матчах.

    «В РПЛ для «Зенита» нет проблемы в том, чтобы поставить игроков, которые нечасто играют – у них 20 равноценных футболистов. В последних матчах у «Зенита» есть явный спад, нет Азмуна, Дзюба сник, и Семаку нужно придумать что-то другое.

    А когда у тебя лидеры «никакие», это тоже скандал. Убери Дзюбу в запас — он будет недовольный сидеть на скамейке. Готов Семак на такое?

    «Зенит» играет в Лиге чемпионов не в свою игру? Бывает, что план совсем другой, но соперник не дает тебе его реализовать. Когда «Локомотив» начал создавать трудности «Баварии», забрасывая мяч за спину, они устали, а у «Зенита» некому туда бежать. Задача Семака на игру с «Лацио» — настроить команду как на последний бой», – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

    • «Зенит» идет вторым в РПЛ и четвертым – в группе ЛЧ.
    • Завтра, 4 ноября, клуб из Санкт-Петербурга примет на своем поле «Лацио». Начало встречи – в 20:55 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15527

      silver29 4 минуты назад

      Семак слаб в коленках и не способен убрать Дзюбу на лавку, он символ Черчесова, как только этот отрепыш усядется в глубокий запас, рухнет вся его идеология комплектования сборной .

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