В УЕФА допустили проведение Евро-2020 в одной стране

УЕФА пока не собирается менять формат проведения Евро-2020, но при этом в организации не исключают, что число городов, принимающих матчи, придется сократить.

«На сегодня план таков, что мы проводим Евро в точности так, как и планировали, но я должен сказать, что мы можем провести Евро в 11 странах, в восьми, в пяти или в одной стране», – сказал источник «РИА Новости» в УЕФА.

Ранее издание Le Parisien сообщило, что УЕФА изучает возможность проведения всех матчей Евро-2020 в России.

В оргкомитете турнира в Санкт-Петербурге заявили, что ничего не знают о подобном сценарии.