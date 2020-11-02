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    В УЕФА допустили проведение Евро-2020 в одной стране

    УЕФА пока не собирается менять формат проведения Евро-2020, но при этом в организации не исключают, что число городов, принимающих матчи, придется сократить.

    «На сегодня план таков, что мы проводим Евро в точности так, как и планировали, но я должен сказать, что мы можем провести Евро в 11 странах, в восьми, в пяти или в одной стране», – сказал источник «РИА Новости» в УЕФА.

    Ранее издание Le Parisien сообщило, что УЕФА изучает возможность проведения всех матчей Евро-2020 в России.

    В оргкомитете турнира в Санкт-Петербурге заявили, что ничего не знают о подобном сценарии.

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    Источник: «РИА Новости»

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    02.11.2020 23:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +541

      serglider 58 минут назад

      Ага... В мире бушует пандемия, страны закрывают границы... С разу вспоминается случай когда в ЕЭС стали дохнуть люди съевшие огурцы, тогда один еврочиновник то же предложил продать их России, а не уничтожать, а когда Путин отказался, то обиделся и сказал, что это противоречит какому-то там духу "свободной торговли"))) Теперь вот Россия, под "соусом" Евро-2020, станет европейской помойкой короновируса.

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