Роналду повторил личный рекорд по числу голов в трех первых матчах чемпионата

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил пять мячей в трех играх текущего розыгрыша Серии А.

Как сообщает Gracenote Live, это повторение личного рекорда португальца по числу голов в трех стартовых для него матчах чемпионата.

Ранее Роналду удавалось отличиться пять раз в трех встречах в сезонах 2014/15 и 2015/16, когда он выступал за «Реал».