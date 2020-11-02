Роналду повторил личный рекорд по числу голов в трех первых матчах чемпионата

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил пять мячей в трех играх текущего розыгрыша Серии А.
Как сообщает Gracenote Live, это повторение личного рекорда португальца по числу голов в трех стартовых для него матчах чемпионата.
Ранее Роналду удавалось отличиться пять раз в трех встречах в сезонах 2014/15 и 2015/16, когда он выступал за «Реал».
- 35-летний Роналду оформил дубль в воскресном матче против «Специи» (4:1).
- До этого он не играл более двух недель из-за заболевания коронавирусом.
Источник: Gracenote Live