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    Роналду повторил личный рекорд по числу голов в трех первых матчах чемпионата

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил пять мячей в трех играх текущего розыгрыша Серии А.

    Как сообщает Gracenote Live, это повторение личного рекорда португальца по числу голов в трех стартовых для него матчах чемпионата.

    Ранее Роналду удавалось отличиться пять раз в трех встречах в сезонах 2014/15 и 2015/16, когда он выступал за «Реал».

    • 35-летний Роналду оформил дубль в воскресном матче против «Специи» (4:1).
    • До этого он не играл более двух недель из-за заболевания коронавирусом.

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    Источник: Gracenote Live

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