Маунт стал лучшим игроком матча с «Бернли» сразу по семи показателям

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт по ряду показателей оказался лучшим футболистом матча седьмого тура АПЛ против «Бернли». Например, никто не сделал голевых передач больше, чем он, – одну. Также на счету Маунта.

– наибольшее количество удачных пасов в чужую штрафную (47);

– наибольшее количество созданных голевых моментов (три);

– наибольшее количество ударов по воротам (три);

– лидер матча по количеству обводок (три);

– лидер матча по количеству отборов (три);

– лидер матча по количеству ударов в створ (два).