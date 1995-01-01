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    Маунт стал лучшим игроком матча с «Бернли» сразу по семи показателям

    Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт по ряду показателей оказался лучшим футболистом матча седьмого тура АПЛ против «Бернли». Например, никто не сделал голевых передач больше, чем он, – одну. Также на счету Маунта.

    – наибольшее количество удачных пасов в чужую штрафную (47);

    – наибольшее количество созданных голевых моментов (три);

    – наибольшее количество ударов по воротам (три);

    – лидер матча по количеству обводок (три);

    – лидер матча по количеству отборов (три);

    – лидер матча по количеству ударов в створ (два).

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    Источник: Squawka Football

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