Дюков – «Матч ТВ»: «Вы большие молодцы. Всегда стремитесь делать настоящее шоу. Я ваш постоянный зритель»

«Матч ТВ» празднует пятилетие. С поздравлением выступил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с пятилетием канала! Вы — большие молодцы. Всегда стремитесь делать из спортивных событий настоящее шоу, сопровождаете трансляции дополнительным интересным контентом и мнениями экспертов. «Матч ТВ» уже стал частью жизни всех любителей спорта в нашей стране.

Я и сам один из ваших постоянных зрителей. Всегда, если есть возможность, смотрю трансляции и аналитические программы. Кстати, не только футбольные. Вы делаете очень много для роста популярности всех видов спорта в нашей стране. Желаю новых успехов и спасибо вам за такой интересный «Матч», – сказал функционер.