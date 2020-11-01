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  • Дюков – «Матч ТВ»: «Вы большие молодцы. Всегда стремитесь делать настоящее шоу. Я ваш постоянный зритель»

Дюков – «Матч ТВ»: «Вы большие молодцы. Всегда стремитесь делать настоящее шоу. Я ваш постоянный зритель»

1 ноября 2020, 11:53
9

«Матч ТВ» празднует пятилетие. С поздравлением выступил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с пятилетием канала! Вы — большие молодцы. Всегда стремитесь делать из спортивных событий настоящее шоу, сопровождаете трансляции дополнительным интересным контентом и мнениями экспертов. «Матч ТВ» уже стал частью жизни всех любителей спорта в нашей стране.

Я и сам один из ваших постоянных зрителей. Всегда, если есть возможность, смотрю трансляции и аналитические программы. Кстати, не только футбольные. Вы делаете очень много для роста популярности всех видов спорта в нашей стране. Желаю новых успехов и спасибо вам за такой интересный «Матч», – сказал функционер.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (9)
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derrik2000
1604222234
А с чего бы это ему свой, газпромовский канал, не нахваливать? "Всегда стремитесь делать из спортивных событий настоящее шоу, сопровождаете трансляции дополнительным интересным контентом и мнениями экспертов." Вот про "шоу" - да, согласен. Только это "шоу" какое-то низкопробное: прогресса и спортивных достижений НЕТ, а ШОУ - есть.
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plehanov6
1604224014
супер канал!!! смотреть вообще нечего! кроме зарубежного дерьма и боев без правил ни чего не показывают! скажите, многим в стране это интересно?! если раньше у меня сутками был включен канал " Россия 2" , то теперь максимум ( на матч тв), на время трансляций новостей или суперматчей РПЛ ( которых, практически нет, на федеральном канале). самый говняный спортивный канал в России!!!
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vsolon
1604224677
отстой канал.....
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ySS
1604224996
Похоже, канал для Дюкова лично. Забыл, когда последний раз включал, потому что футбол приходится смотреть на платном
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Hektor 84
1604225738
Смотреть это унылое дерьмо смотреть невыносимо!!! Приятней было смотреть этот канал когда назывался он Россия2. Было много футбола и и не показывали недоделанных экспертов типа Быстрова и ему подобных и таких же комментаторов.
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NewLife
1604226777
В связи с пятилетием канала неплохо было бы подвести финансовые итоги, чтобы не только Миллер и Дюков, но и люди понимали во что им обходится это шоу.
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Hektor 84
1604232685
Срач тв деградирует так же как и весь наш футбол. Как телевидение так и российский футбол заполонили не профессионалы. Сидят у кормушки и ни хрена не делают. А нам в уши льют о каком то подъеме и прогрессе. Типа вот посмотрите наша сборная на домашнем чемпе мира до четвертьфинала дошла. Значит мы на подъеме. В еврокубках наши клубы все уже имеют. А сборная середняков обыграть не может. Это выступление на чемпионате мира еще лет 20 будут вспоминать.
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GammiD
1604298718
Ну так матч тв и делают для вас бомжей. Я уже давно не смотрю программы Чердака и команды, а сами трансляции без звука. Если болеешь не за бомжей очень тяжело канал смотреть!
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