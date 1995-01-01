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    Дюков – «Матч ТВ»: «Вы большие молодцы. Всегда стремитесь делать настоящее шоу. Я ваш постоянный зритель»

    «Матч ТВ» празднует пятилетие. С поздравлением выступил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

    «Дорогие друзья, поздравляю вас с пятилетием канала! Вы — большие молодцы. Всегда стремитесь делать из спортивных событий настоящее шоу, сопровождаете трансляции дополнительным интересным контентом и мнениями экспертов. «Матч ТВ» уже стал частью жизни всех любителей спорта в нашей стране.

    Я и сам один из ваших постоянных зрителей. Всегда, если есть возможность, смотрю трансляции и аналитические программы. Кстати, не только футбольные. Вы делаете очень много для роста популярности всех видов спорта в нашей стране. Желаю новых успехов и спасибо вам за такой интересный «Матч», – сказал функционер.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:53
    Комментарии9
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      Рейтинг: +17631

      bset 44 минуты назад

      Если вы спросите, что за 5 лет мне больше всего запомнилось, так это запрет Газпрома критиковать в эфире Зенит.

      2
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      Рейтинг: +4493

      NewLife 1 час назад

      В связи с пятилетием канала неплохо было бы подвести финансовые итоги, чтобы не только Миллер и Дюков, но и люди понимали во что им обходится это шоу.

      1
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      Рейтинг: +6256

      Hektor 84 1 час назад

      Смотреть это унылое дерьмо смотреть невыносимо!!! Приятней было смотреть этот канал когда назывался он Россия2. Было много футбола и и не показывали недоделанных экспертов типа Быстрова и ему подобных и таких же комментаторов.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +570

      ySS 1 час назад

      Похоже, канал для Дюкова лично.
      Забыл, когда последний раз включал, потому что футбол приходится смотреть на платном

      3
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      Рейтинг: +150

      аларм дубль2 1 час назад

      КАК ГОВОРИТСЯ:НАЧАЛИ ЗА ЗДРАВИЕ ,А СЕЙЧАС МАТЧАМИ И НЕ ПАХНЕТ

      1
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      Рейтинг: +343

      vsolon 1 час назад

      отстой канал.....

      3
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      Рейтинг: +404

      plehanov6 2 часа назад

      супер канал!!! смотреть вообще нечего! кроме зарубежного дерьма и боев без правил ни чего не показывают! скажите, многим в стране это интересно?! если раньше у меня сутками был включен канал " Россия 2" , то теперь максимум ( на матч тв), на время трансляций новостей или суперматчей РПЛ ( которых, практически нет, на федеральном канале). самый говняный спортивный канал в России!!!

      3
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      Рейтинг: +3395

      алдан2014 > plehanov6 23 минуты назад

      Полностью согласен,канал стал редкостным дерьмом

      0
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      Рейтинг: +12861

      derrik2000 2 часа назад

      А с чего бы это ему свой, газпромовский канал, не нахваливать?

      "Всегда стремитесь делать из спортивных событий настоящее шоу, сопровождаете трансляции дополнительным интересным контентом и мнениями экспертов."

      Вот про "шоу" - да, согласен.
      Только это "шоу" какое-то низкопробное: прогресса и спортивных достижений НЕТ, а ШОУ - есть.

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