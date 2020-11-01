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  • Прядкин: «В создании «Матч ТВ» особо подчеркну роль «Газпрома» и лично Миллера»

Прядкин: «В создании «Матч ТВ» особо подчеркну роль «Газпрома» и лично Миллера»

1 ноября 2020, 10:36
15

«Матч ТВ» отмечает пятилетие. С поздравлением выступил президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин.

«От имени РПЛ поздравляю канал «Матч ТВ» с пятилетием. За прошедшее время канал завоевал крепкую лояльную аудиторию как из числа профессионалов, так и из числа простых болельщиков и экспертов.

Особо хочу подчеркнуть роль «Газпрома» и лично Алексея Борисовича Миллера в создании федерального спортивного канала. Желаю «Матч ТВ» профессионального роста, развития, новых прогрессивных идей и хорошего федерального российского спортивного контента», – сказал Прядкин.

  • «Газпром» – титульный спонсор «Зенита».
  • Команда идет в РПЛ третьей.
  • В группе Лиги чемпионов «Зенит» занимает последнее место.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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NewLife
1604217511
Поздраляет матч тв , а лижет Миллера - правильный чиновник. Спорт перенесли на отдельные каналы, чтобы он не мешал впаривать людям то, что впаривает цт.
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Алексей новый
1604218341
Отсосал
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ivany4
1604221720
Явки сданы, серые кардиналы раскрыты!)) Вот так лизоблюды-чиновники и раскрывают глубоко идущие планы своего руководства.
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prtcs
1604222525
Лизнул...
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vladimir-7
1604224111
Долго готовился Прядкин с поздравлением Матч-ТВ и вот лизнул Миллеру с глубочайшим засосом. Молодец, молчун.
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nik55
1604224551
мюллера скоро снимут----будет лизать другим
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dim29
1604224975
кто-бы сомневался.Прогиб засчитан.
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Hektor 84
1604225453
И еще в создании Газпром лиги
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vlad1969
1604226695
Миллер наверное на свои личные все делает, а не на налоги людей
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Из Твери Леха
1604233256
Лучше бы канал "Спорт" реанимировали в его старом формате и радио "Спорт ФМ".
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