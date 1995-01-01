Прядкин: «В создании «Матч ТВ» особо подчеркну роль «Газпрома» и лично Миллера»

Прядкин вроде возглавляет ПФР. Чего он в сферу СМИ смотрит? В его сфере порядок бы навести.
«Матч ТВ» отмечает пятилетие. С поздравлением выступил президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин.
«От имени РПЛ поздравляю канал «Матч ТВ» с пятилетием. За прошедшее время канал завоевал крепкую лояльную аудиторию как из числа профессионалов, так и из числа простых болельщиков и экспертов.
Особо хочу подчеркнуть роль «Газпрома» и лично Алексея Борисовича Миллера в создании федерального спортивного канала. Желаю «Матч ТВ» профессионального роста, развития, новых прогрессивных идей и хорошего федерального российского спортивного контента», – сказал Прядкин.
- «Газпром» – титульный спонсор «Зенита».
- Команда идет в РПЛ третьей.
- В группе Лиги чемпионов «Зенит» занимает последнее место.