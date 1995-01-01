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    Прядкин: «В создании «Матч ТВ» особо подчеркну роль «Газпрома» и лично Миллера»

    «Матч ТВ» отмечает пятилетие. С поздравлением выступил президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин.

    «От имени РПЛ поздравляю канал «Матч ТВ» с пятилетием. За прошедшее время канал завоевал крепкую лояльную аудиторию как из числа профессионалов, так и из числа простых болельщиков и экспертов.

    Особо хочу подчеркнуть роль «Газпрома» и лично Алексея Борисовича Миллера в создании федерального спортивного канала. Желаю «Матч ТВ» профессионального роста, развития, новых прогрессивных идей и хорошего федерального российского спортивного контента», – сказал Прядкин.

    • «Газпром» – титульный спонсор «Зенита».
    • Команда идет в РПЛ третьей.
    • В группе Лиги чемпионов «Зенит» занимает последнее место.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:36
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +4056

      Давид59 3 минуты назад

      Прядкин вроде возглавляет ПФР. Чего он в сферу СМИ смотрит? В его сфере порядок бы навести.

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      Рейтинг: +239

      Алексей новый 13 минут назад

      Отсосал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4476

      NewLife 27 минут назад

      Поздраляет матч тв , а лижет Миллера - правильный чиновник. Спорт перенесли на отдельные каналы, чтобы он не мешал впаривать людям то, что впаривает цт.

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