Фернандес, Влашич и Чалов – в старте ЦСКА на матч с загребским «Динамо»

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    Стали известны стартовые составы ЦСКА и загребского «Динамо» на матч второго тура группового этапа Лиги Европы.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Марадишвили, Зайнутдинов, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов, Эджуке.

    «Динамо»: Ливакович, Гвардиол, Лауритсен, Перич, Стоянович, Иванушец, Франич, Адеми, Майер, Петкович, Оршич.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3964

      Yurok161 55 минут назад

      Ну хоть игру смотрим, в отличие от вчерашнего каламбура

      1
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      ...
      Рейтинг: +2797

      erma > Yurok161 50 минут назад

      Это точно

      1
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      Рейтинг: +2797

      erma 1 час назад

      По первому тайму: ЦСКА играет отлично, напоминает вчерашнюю Боруссию, а Загреб - вчерашний Зенит.

      3
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      ...
      Рейтинг: +107

      аларм дубль2 > erma 59 минут назад

      да!ты прав!и цска должен добавить и забить!мож дзагоева не хватает?

      0
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      ...
      Рейтинг: +161

      Pangolin > erma 57 минут назад

      ты не прав - у ДЗГ один удар по воротам есть :)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2797

      erma > Pangolin 52 минуты назад

      Да, пожалуй. Зенит ведь ни разу не ударил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2797

      erma > аларм дубль2 51 минуту назад

      Все хватает. Главное - продолжать в том же духе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2564

      ziborock 2 часа назад

      Пользуясь случаем хочу поздравить Зенит с успешным выступлением в ЛЧ!!!)))

      5
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      Рейтинг: +13801

      vladimir-7 > ziborock 1 час назад

      А здесь-то зачем про Зенит.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      аларм дубль2 > vladimir-7 1 час назад

      вот именно!сегодня его вычеркиваем!хотя не дадут!алармы уже здесь!удачи вам и победы!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      Pangolin 2 часа назад

      Спасибо что Васина нет!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8596

      JTherry > Pangolin 2 часа назад

      его Бышовец не одобрил, обозвал его "статистом на поле")

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