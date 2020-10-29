Фернандес, Влашич и Чалов – в старте ЦСКА на матч с загребским «Динамо»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и загребского «Динамо» на матч второго тура группового этапа Лиги Европы.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Марадишвили, Зайнутдинов, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов, Эджуке.
«Динамо»: Ливакович, Гвардиол, Лауритсен, Перич, Стоянович, Иванушец, Франич, Адеми, Майер, Петкович, Оршич.
- Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
- Начало – в 20:55 по московскому времени.
- ЦСКА и «Динамо» стартовали в ЛЕ с ничьих с «Вольфсбергом» и «Фейеноордом» соответственно.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: Официальный сайт УЕФА