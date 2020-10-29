«Мы рады, что вы смогли увидеть козла на своем поле». «Юве» ответил «Барсе» на твит о величайшем игроке

«Ювентус» ответил «Барселоне» на публикацию о величайшем футболисте в истории. Ранее каталонцы использовали эмоджи козла – акроним GOAT, расшифровывающийся как «величайший игрок всех времен».

«Мы рады, что вы смогли увидеть козла на своем поле. Вы, вероятно, не там искали. Мы привезем вам настоящего на «Камп Ноу».

В среду «Барселона» победила «Ювентус в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.

Нападающий туринцев Альваро Мората забил три гола, но все они были отменены из-за офсайда.