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    «Мы рады, что вы смогли увидеть козла на своем поле». «Юве» ответил «Барсе» на твит о величайшем игроке

    «Ювентус» ответил «Барселоне» на публикацию о величайшем футболисте в истории. Ранее каталонцы использовали эмоджи козла – акроним GOAT, расшифровывающийся как «величайший игрок всех времен».

    «Мы рады, что вы смогли увидеть козла на своем поле. Вы, вероятно, не там искали. Мы привезем вам настоящего на «Камп Ноу».

    • В среду «Барселона» победила «Ювентус в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.
    • Нападающий туринцев Альваро Мората забил три гола, но все они были отменены из-за офсайда.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер «Ювентуса»

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