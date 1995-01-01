Лига чемпионов. «Барселона» обыграла «Ювентус», три гола Мораты отменили из-за офсайда

«Барселона» победила «Ювентус» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов

Голы в составе каталонского клуба забили Усман Дембеле и Лионель Месси.

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората забил три гола, но все они были отменены из-за офсайда.

Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур

Ювентус (Италия) – Барселона (Испания) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Дембеле, 14; 0:2 – Месси, 90+1.

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