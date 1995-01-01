Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Лига чемпионов. «Барселона» обыграла «Ювентус», три гола Мораты отменили из-за офсайда

    «Барселона» победила «Ювентус» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов

    Голы в составе каталонского клуба забили Усман Дембеле и Лионель Месси.

    Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората забил три гола, но все они были отменены из-за офсайда.

    Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур

    Ювентус (Италия) – Барселона (Испания) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дембеле, 14; 0:2 – Месси, 90+1.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:14
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1662

      Vladarg 38 минут назад

      Бернардески,Рабио, Бетанкур тащят Юве на дно.Берна вышел,чтобы привести пенальти.а с таким центром поля,как ныне у Юве,никаких серьезных побед совсем не светит.Дибала вопит,что ему не доверяют порою место в основе..но когда он выходит толку от этого ничтожно мало.. Кьеза пока совсем не игрок основы..ясно пока одно:в этом сезоне в Италии будет новый чемпион.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2479

      Puddle 38 минут назад

      Как обычно: ЛГБТБарсе подыграл судья! Эвребе рулит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      petr69 38 минут назад

      Досадно, обидно, но клуб Роналдо выбирал сам.Игры нет никакой у Юве

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1273

      Marley Bob 46 минут назад

      После провала в Эль Классико эта победа должна быть как спасительный бальзам на рану.если бы не чрезмерное пижонство отдельных игроков счёт бы был очень неприличным.ну,а незасчитанная трёшка Моратты-это рекорд, наверное..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4029

      dinar7777dinar 51 минуту назад

      вар есть все голы по делу отменены ! Без роналду вообще ни о чем ювентус. у барсы было больше моментов странно что еще только 0:2. а то всякие никчемности нобель гейнич и чердак ой у барсы проблемы по всем фронтам и ювентус выиграет . а вот уход этого гавна бартомеу похоже пошел на пользу. даже дембеле забил )))) молодцы !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1296

      МВС 53 минуты назад

      Мрак.но,увы,все закономерно.буд то поединок двух боксеров в абсолютно разных весовых категориях.больше половины игроков Юве смотрятся так же инородно,как Гризманн в Барсе.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80153
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru