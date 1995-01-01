Лига чемпионов. «Барселона» обыграла «Ювентус», три гола Мораты отменили из-за офсайда

Бернардески,Рабио, Бетанкур тащят Юве на дно.Берна вышел,чтобы привести пенальти.а с таким центром поля,как ныне у Юве,никаких серьезных побед совсем не светит.Дибала вопит,что ему не доверяют порою место в основе..но когда он выходит толку от этого ничтожно мало.. Кьеза пока совсем не игрок основы..ясно пока одно:в этом сезоне в Италии будет новый чемпион.
«Барселона» победила «Ювентус» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов
Голы в составе каталонского клуба забили Усман Дембеле и Лионель Месси.
Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората забил три гола, но все они были отменены из-за офсайда.
Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур
Ювентус (Италия) – Барселона (Испания) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Дембеле, 14; 0:2 – Месси, 90+1.