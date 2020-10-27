Лига чемпионов. «Локомотив» минимально проиграл «Баварии»

«Локомотив» не смог победить в третьем матче подряд. Москвичи дома уступили действующему победителю Лиги чемпионов.
Единственный мяч у россиян забил Антон Миранчук. Победу гостям принес Йозуа Киммих.
Лига чемпионов. Группа А. 2-й тур
Локомотив (Россия) – Бавария (Германия) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Горецка, 13; 1:1 – Миранчук, 70; 1:2 – Киммих, 79.
«Локомотив»: Гильерме, Чорлука (Райкович, 46), Рыбусь, Куликов (Лисакович, 89), Живоглядов, Миранчук, Игнатьев (Жемалетдинов, 76), Мурило, Крыховяк, Смолов (Рыбчинский, 75), Зе Луиш.
«Бавария»: Нойер, Зюле, Павар, Алаба, Киммих, Горецка (Мартинес, 46), Толиссо, Эрнандес, Коман (Коста, 69), Мюллер (Гнабри, 46), Левандовски.
Предупреждения: Живоглядов, 17; Мурило, 50; Жемалетдинов, 84 – Эрнандес, 47.