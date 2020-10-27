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Лига чемпионов. «Локомотив» минимально проиграл «Баварии»

27 октября 2020, 22:48
212

«Локомотив» не смог победить в третьем матче подряд. Москвичи дома уступили действующему победителю Лиги чемпионов.

Единственный мяч у россиян забил Антон Миранчук. Победу гостям принес Йозуа Киммих.

Лига чемпионов. Группа А. 2-й тур

Локомотив (Россия) – Бавария (Германия) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Горецка, 13; 1:1 – Миранчук, 70; 1:2 – Киммих, 79.

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука (Райкович, 46), Рыбусь, Куликов (Лисакович, 89), Живоглядов, Миранчук, Игнатьев (Жемалетдинов, 76), Мурило, Крыховяк, Смолов (Рыбчинский, 75), Зе Луиш.

«Бавария»: Нойер, Зюле, Павар, Алаба, Киммих, Горецка (Мартинес, 46), Толиссо, Эрнандес, Коман (Коста, 69), Мюллер (Гнабри, 46), Левандовски.

Предупреждения: Живоглядов, 17; Мурило, 50; Жемалетдинов, 84 – Эрнандес, 47.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив Бавария
Комментарии (212)
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Мага 13
1603828171
уважение Локо, игра просто супер!
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slavа0508
1603828190
Ну не плохо конечно,не хватило просто мастерства при завершение атак,ну в этом и есть класс игроков,,,а так да достойно Локо
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BRO_football
1603828398
Достойно проиграли. Не с разгромом - уже хорошо. Тоже мне Бавария. Локомотиву с Ротором сложнее было играть
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SunRomeS
1603828524
Достойно!!!! Не ожидал. Но реализация.....тихий ужас....
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JTherry
1603828563
Локо героически играл, проиграли, но без всяких "автобусов", и сами играли и не давали Баварии сыграть, молодцы... жаль, что проиграли, могло быть и лучше, не пожадничай Зе Луиш... а Бавария - "вышли джентльмены с тросточками" играть против Локо) не настроились на игру, несмотря на "оптимистический ответ" в твиттере...
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derrik2000
1603828666
А тут говорили "Бавария, Бавария... БАВАРИ-Я-Я-Я!!!" и глазки закатывали... А чё Бавария??? Даже чуть слабее Ротора. )))))))))))))))))) А если серьёзно, то спасибо игрокам Локо за игру: не посрамили российский футбол. Играли хорошо, с большим желанием, особенно 2-й тайм. Не повезло в чём-то... Благодарю команду Локомотив за то, что интересно провёл время за просмотром матча!
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Из Твери Леха
1603828851
90% комментариев: "поздравляю с поражением! Молодцы!"
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Cules2013
1603828923
В коем веке за наших не стыдно. Но один матч не является показателем чего-либо. И вероятное четвёртое место всё ещё очень вероятно.
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_Marqella_
1603829255
Чудо не произошло,но играли достойно...
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Mr Green
1603835580
был на стадионе. спасибо парням за те эмоции, что мы испытали.
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