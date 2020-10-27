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    Лига чемпионов. «Локомотив» минимально проиграл «Баварии»

    «Локомотив» не смог победить в третьем матче подряд. Москвичи дома уступили действующему победителю Лиги чемпионов.

    Единственный мяч у россиян забил Антон Миранчук. Победу гостям принес Йозуа Киммих.

    Лига чемпионов. Группа А. 2-й тур

    Локомотив (Россия) – Бавария (Германия) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Горецка, 13; 1:1 – Миранчук, 70; 1:2 – Киммих, 79.

    «Локомотив»: Гильерме, Чорлука (Райкович, 46), Рыбусь, Куликов (Лисакович, 89), Живоглядов, Миранчук, Игнатьев (Жемалетдинов, 76), Мурило, Крыховяк, Смолов (Рыбчинский, 75), Зе Луиш.

    «Бавария»: Нойер, Зюле, Павар, Алаба, Киммих, Горецка (Мартинес, 46), Толиссо, Эрнандес, Коман (Коста, 69), Мюллер (Гнабри, 46), Левандовски.

    Предупреждения: Живоглядов, 17; Мурило, 50; Жемалетдинов, 84 – Эрнандес, 47.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.10.2020 22:48
    Комментарии163
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      Рейтинг: +42712

      portero 27 минут назад

      Локо играли с настроем хорошим, но результат предсказуем.
      Почему такой настрой команда выдает редко? Ведь не так часто играют, должны на каждую игру так выходить...

      2
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      Рейтинг: +261

      IVAN53 34 минуты назад

      Как же низко пали наши амбиции)) Радуются тому, что достойно проиграли)) Раньше по всем инстанциям драли за поражения другим странам и срать было кто против!!! а сейчас мы б л я достойно проиграли и так несколько раз и до следующего года)) Чему радуетесь????? Плакать надо над нашим футболом)) Наш башкой бьёт во вратаря, их же кладёт с башки как надо!!!!

      5
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      Рейтинг: +12717

      derrik2000 > IVAN53 27 минут назад

      "Радуются тому, что достойно проиграли))"

      Не правильно.
      Радуемся тому, что НЕ ЗРЯ ПОЧТИ ДВА ЧАСА жгли электроэнергию на "телеящик". ))

      0
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      Рейтинг: +3040

      solodealer > IVAN53 26 минут назад

      Никто не радуется.... Радоваться нечему. Разница в уровне футбола очевидна. Просто приятно посмотреть, что парни.. НЕ В ОБОРОНЕ ВСТАЛИ "НАСМЕРТЬ", А , ХОТЯ БЫ, ПОПЫТАЛИСЬ ЧТО-ТО И В АТАКЕ СДЕЛАТЬ!
      Ставлю эту игру Локо повыше "победы" сборной над испанцами по пенкам на ЧМ!)))+

      0
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      Рейтинг: +5541

      Владислав Vlad > IVAN53 24 минуты назад

      Согласен полностью.
      Из года в год в носу ковыряют, потом приедет гранд и сыграет в полноги, а люди радуются, что гранд не весь член засунул, а полшишки всего.)))

      0
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      Рейтинг: +5541

      Владислав Vlad > solodealer 22 минуты назад

      А если бы встали в оборону, но при этом сыграли вничью или даже победили - радости бы не было?
      А как же ничейка с Испанией на ЧМ-18?

      0
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      Рейтинг: +5541

      Владислав Vlad > derrik2000 20 минут назад

      У тя чё, ящик до сих пор ламповый?))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +8536

      JTherry > derrik2000 18 минут назад

      ты по ноутбуку смотри - экономить будешь))))) IVAN прав в сути сказанного - наш футбол деградирует, "радуемся", что не проиграли с разгромом...

      1
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      Рейтинг: +12717

      derrik2000 > Владислав Vlad 17 минут назад

      А какая разница: всё равно "мотает" счётчик. ))
      Да я и ДВА матча смотрел: Шахтёр -Интер по монитору.

      0
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      Рейтинг: +12717

      derrik2000 > JTherry 12 минут назад

      Я, например, когда переключил на матч, думал, что во 2-м тайме выключу телевизор и буду сериал досматривать: лихо закручен сюжет и всего 2 серии осталось.
      Не выключил и не пожалел.
      САМА ИГРА понравилась.
      А ноутбук до сих пор не купил: с собой не ношу никогда и смартфона у меня нет. Только у жены - так спокойнее себя чувствую.

      0
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      ...
      Рейтинг: +311

      MrRonRSM > IVAN53 1 минуту назад

      В смысле не радоваться?? Я не пойму у тебя что там родственник играет или ты бабки ставишь или ты заядлый болельщик локо?? Я например смотрел всю игру и ожидал со всем другого как гранд футбола разорвет наш клуб, а оказалось со всем не так и сама по себе игра была напряжена и интересной и все те кто говорит что баравия играла в пол ноги походу смотрели текстовую трансляцию, а для сравнения посмотрите зенит Брюгге или завтра с дортмутом

      0
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      Рейтинг: +28

      Мортус 43 минуты назад

      Понятно что старались. Могли забить штуки три точно. Вопрос один - когда же наконец начнете выигрывать?

      3
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      ...
      Рейтинг: +5541

      Владислав Vlad > Мортус 20 минут назад

      Для начала нужно хотя бы ничью скатать.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1345

      CSKA471 44 минуты назад

      Хорошо отыграли

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6034

      GoLenaStop 46 минут назад

      Бавария лишь дважды потеряла контроль над игрой - в начале 70-х минут.
      Локомотиву надо было забивать верняки.
      Хорошая получилась игра, удивили быстрыми атаками и уверенной распасавкой возле чужих ворот. Но...не хватило четкого завершения.
      Не так уж плохо для второй игры, да ищё и с такой командой.
      Удачи.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1046

      yarik1_78 46 минут назад

      Бавария сыграла так как ей надо было,из кожи вон не лезла.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3141

      maygli 47 минут назад

      Кто-нибудь может пояснить почему был отменён пенальти?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5943

      Антибиотик > maygli 45 минут назад

      ВАР зафиксировал офсайд

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12717

      derrik2000 > maygli 44 минуты назад

      По-моему, никто ничего не понял.
      Комментатор что-то говорил о "вне игры", но, как мне показалось, он тоже ни хрена не понял, а просто паузу заполнял. ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5541

      Владислав Vlad > maygli 43 минуты назад

      Я тоже без звука смотрел, почему отменили пеналь?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2627

      raritet 50 минут назад

      Молодцы паровозы. За такую игру и не стыдно. Понятно, что и немцы не в порядке . Но считаю, по уровню игр в Европе, Локомотив лучший на сегодня. Чуть больше удачи могли и ничейку вырвать у Гранда.

      3
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      Рейтинг: +406

      Вальдемар IV 58 минут назад

      осталось только сойтись баварии с ротором

      2
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      ...
      Рейтинг: +12717

      derrik2000 > Вальдемар IV 50 минут назад

      Ничья будет.
      Однозначно.
      При упущенных 100-процентных моментах Ротора. ))

      3
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      Рейтинг: -948

      Ceнит 1 час назад

      фонаты сине черно голубой помойки вы готовы?

      -2
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