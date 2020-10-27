Роналду и Кьеллини не тренировались с «Ювентусом» перед матчем с «Барселоной»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не принимал участия в командной тренировке перед матчем Лиги чемпионов с «Барселоной», сообщает Football Italia.

Клуб ожидает результатов его повторного теста на коронавирус. Также с командой не тренировался защитник Джорджо Кьеллини.

COVID-19 обнаружили у форварда в расположении сборной Португалии.

В Турин он прилетел медицинским рейсом, после чего изолировался у себя дома.

Перед международной паузой Роналду отказался находиться на карантине из-за обнаружения новых случаев заражения коронавирусом в «Ювентусе».