Роналду и Кьеллини не тренировались с «Ювентусом» перед матчем с «Барселоной»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не принимал участия в командной тренировке перед матчем Лиги чемпионов с «Барселоной», сообщает Football Italia.
Клуб ожидает результатов его повторного теста на коронавирус. Также с командой не тренировался защитник Джорджо Кьеллини.
- COVID-19 обнаружили у форварда в расположении сборной Португалии.
- В Турин он прилетел медицинским рейсом, после чего изолировался у себя дома.
- Перед международной паузой Роналду отказался находиться на карантине из-за обнаружения новых случаев заражения коронавирусом в «Ювентусе».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Football Italia