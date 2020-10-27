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  • «Локомотив» ответил «Ростову», вспомнив разгромное поражение дончан в матче с «Баварией»

«Локомотив» ответил «Ростову», вспомнив разгромное поражение дончан в матче с «Баварией»

27 октября 2020, 12:54
25

«Локомотив» отреагировал на сообщение «Ростова», в котором дончане вспомнили победу над «Баварией» в Лиге чемпионов-2016/17 и дали пару ценных советов «железнодорожникам».

Московский клуб вспомнил гостевой матч желто-синих в Мюнхене, в котором «Ростов» был разгромлен со счетом 0:5.

«Спасибо! Надеемся, что вы не перепутали инструкции», – написал «Локо» в твиттере.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер «Локомотива»
Лига чемпионов Локомотив Бавария Ростов
Комментарии (25)
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Skull_Boy
1603792766
Ростов то дома выиграл, а в 2х играх сольете под 0-8
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GammiD
1603794183
Ох зря ************... Накидают вас полную корзинку!
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TANNER
1603795737
Не надо сравнивать ту Баварию и нынешнюю. Та Бавария была просто сильным клубом, а эта машина, мощная машина, матч с автобусом Атлетико был в одну калитку. Лишь бы не повторение матча Ливерпуль - Спартак, за 3 года 2 раза по 7-0 мягко говоря будет неловко.
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Axe111
1603798371
Пфф шутки шутите да,ну вынимайте сегодня штук 5,а лучше 10!!!!
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BRO_football
1603798628
У Ростова просто была совсем другая ситуация с Баварией. На тот момент немцы уже заработали себе 2 место в группе и просто сильно не напрягались в остальных матчах. С Локомотивом же у Баварии только начало турнира и немцам надо набирать очки.
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moskowcity-petrv
1603799868
Паровозы,сегодня у вас будет немецкая порнушка)!
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Из Твери Леха
1603804276
Ростов сейчас в таком дерьме после проигрыша фарм клубу свиней и вылета из ЛЕ, что даже не стоило об этом заикаться.
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ySS
1603819405
Остается пожелать оскорбившимся паровозникам повторить результат Ростова, поделить очки с Баварией
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GoLenaStop
1603833971
Братья по футболу, хватит ругаться и обижаться! У Ростсельмаша свои проблемы и с деньгами, и с составом. У Локомотива -тоже проблемы и среди деляг, и в бухгалтерии... Давайте за футбол!.. Ведь хорошо играем, если хотим и верим! Спасибо всем за неравнодушие, хороших снов и доброго дня! Помиритесь и без обид! С ув.
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