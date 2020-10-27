«Локомотив» ответил «Ростову», вспомнив разгромное поражение дончан в матче с «Баварией»

«Локомотив» отреагировал на сообщение «Ростова», в котором дончане вспомнили победу над «Баварией» в Лиге чемпионов-2016/17 и дали пару ценных советов «железнодорожникам».

Московский клуб вспомнил гостевой матч желто-синих в Мюнхене, в котором «Ростов» был разгромлен со счетом 0:5.

«Спасибо! Надеемся, что вы не перепутали инструкции», – написал «Локо» в твиттере.

Матч «Локомотив» – «Бавария» начнется в 20:55 по московскому времени.

«Бомбардир проведет прямую текстовую трансляцию встречи.