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    «Локомотив» ответил «Ростову», вспомнив разгромное поражение дончан в матче с «Баварией»

    «Локомотив» отреагировал на сообщение «Ростова», в котором дончане вспомнили победу над «Баварией» в Лиге чемпионов-2016/17 и дали пару ценных советов «железнодорожникам».

    Московский клуб вспомнил гостевой матч желто-синих в Мюнхене, в котором «Ростов» был разгромлен со счетом 0:5.

    «Спасибо! Надеемся, что вы не перепутали инструкции», – написал «Локо» в твиттере.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 12:54
    Комментарии8
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      Рейтинг: +55

      TANNER 6 минут назад

      Не надо сравнивать ту Баварию и нынешнюю. Та Бавария была просто сильным клубом, а эта машина, мощная машина, матч с автобусом Атлетико был в одну калитку. Лишь бы не повторение матча Ливерпуль - Спартак, за 3 года 2 раза по 7-0 мягко говоря будет неловко.

      0
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      Рейтинг: +285

      GammiD 32 минуты назад

      Ох зря ************... Накидают вас полную корзинку!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17421

      bset 53 минуты назад

      Ростов поддержал, а Локомотив в ответ потроллил. Что ж вы так?..

      6
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      Рейтинг: +1908

      Бомбардиръ > bset 34 минуты назад

      Это мороз помог Ростову обыграть Баварию, когда траектория мяча была иной, чем в обычную погоду, особенно, когда был забит третий гол со штрафного.

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      Рейтинг: +5083

      Рубинище > Бомбардиръ 11 минут назад

      А Рубину Барселону, никак магнитные бури.. Бердыев - этот мороз называется

      1
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      Рейтинг: +10429

      Skull_Boy 56 минут назад

      Ростов то дома выиграл, а в 2х играх сольете под 0-8

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      Рейтинг: +1482

      LOKOfanatik19 > Skull_Boy 38 минут назад

      Что правда то правда, ладно хоть в двух 0-8, Барса в одном пропустила 8 )))

      1
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      Рейтинг: +285

      GammiD > LOKOfanatik19 3 минуты назад

      Если Бавария будет так же рвать как с барсой, вы можете в этих двух турах побить рекорд Спартака в ЛЧ))) Сегодня любой положительный результат будет подвигом! удачи!

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