«Локомотив» ответил «Ростову», вспомнив разгромное поражение дончан в матче с «Баварией»

Не надо сравнивать ту Баварию и нынешнюю. Та Бавария была просто сильным клубом, а эта машина, мощная машина, матч с автобусом Атлетико был в одну калитку. Лишь бы не повторение матча Ливерпуль - Спартак, за 3 года 2 раза по 7-0 мягко говоря будет неловко.
«Локомотив» отреагировал на сообщение «Ростова», в котором дончане вспомнили победу над «Баварией» в Лиге чемпионов-2016/17 и дали пару ценных советов «железнодорожникам».
Московский клуб вспомнил гостевой матч желто-синих в Мюнхене, в котором «Ростов» был разгромлен со счетом 0:5.
«Спасибо! Надеемся, что вы не перепутали инструкции», – написал «Локо» в твиттере.
- Матч «Локомотив» – «Бавария» начнется в 19:55 по московскому времени.
- «Бомбардир проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
Спасибо!Надеемся, что вы не перепутали инструкции pic.twitter.com/OMk2U1AcIP— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 27, 2020