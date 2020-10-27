«Ростов» – о матче «Локо» с «Баварией»: «Не бойтесь их защитников, они падают на ровном месте»

«Ростов» поддержал «Локомотив» перед матчем с «Баварией» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Желто-синие вспомнили победу над немецким клубом (3:2) в Лиге чемпионов-2016/17.

«Взяли блокнот и ручку? Ну, короче, смотрите. Пропустите первыми – ничего страшного. Не бойтесь их защитников, они падают на ровном месте, а в случае штрафного, просто перебросьте мяч через стенку!

Желаем вам удачи в этом матче!» – написала пресс-служба «Ростова» в твиттере.

Начало игры – в 20:55 по московскому времени.

«Бомбардир проведет прямую текстовую трансляцию встречи.