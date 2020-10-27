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  • «Ростов» – о матче «Локо» с «Баварией»: «Не бойтесь их защитников, они падают на ровном месте»

«Ростов» – о матче «Локо» с «Баварией»: «Не бойтесь их защитников, они падают на ровном месте»

27 октября 2020, 10:48
14

«Ростов» поддержал «Локомотив» перед матчем с «Баварией» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Желто-синие вспомнили победу над немецким клубом (3:2) в Лиге чемпионов-2016/17.

«Взяли блокнот и ручку? Ну, короче, смотрите. Пропустите первыми – ничего страшного. Не бойтесь их защитников, они падают на ровном месте, а в случае штрафного, просто перебросьте мяч через стенку!

Желаем вам удачи в этом матче!» – написала пресс-служба «Ростова» в твиттере.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер «Ростова»
Лига чемпионов Локомотив Бавария Ростов
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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zatonn
1603785476
Ох, и фантазёры с берегов Дона! На ровном месте падают защитники Баварии, скажите пожалуйста!
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xkixerx
1603785633
Спасибо братьям Ростовчанам за поддержку! От души!
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Nesterenko
1603786543
Сегодняшняя Бавария размажет и Ростов и Локомотив, без всяких блокнотов и ручек.
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petrucho-spb
1603786579
Ростов же смог. Просто грамотно надо играть, от соперника. Бавария очень сильно и высоко прессингует. Если использовать длинный пас ,то есть кому в Локо убежать. Хорошей игры, Локо.
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Deniskl
1603786747
Ребята (Ростов) с юмором!
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black and yellow
1603787253
защитники Баварии чемпионы мира , защитники ростова смотрят эти события по телевизору ......
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СвинкаСправедливости
1603788884
Ростовский Чернов соврать не даст!
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Литейный04
1603790054
Локо вперед, Питер сегодня будет болеть за вас
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paracetamol
1603794830
Посмотрим, кто будет шлепаться на ровном месте.
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Hektor 84
1603796285
Это уже было давно. И нужны новые победы, а то скоро и вспоминать нечего будет.
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