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    «Ростов» – о матче «Локо» с «Баварией»: «Не бойтесь их защитников, они падают на ровном месте»

    «Ростов» поддержал «Локомотив» перед матчем с «Баварией» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Желто-синие вспомнили победу над немецким клубом (3:2) в Лиге чемпионов-2016/17.

    «Взяли блокнот и ручку? Ну, короче, смотрите. Пропустите первыми – ничего страшного. Не бойтесь их защитников, они падают на ровном месте, а в случае штрафного, просто перебросьте мяч через стенку!

    Желаем вам удачи в этом матче!» – написала пресс-служба «Ростова» в твиттере.

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    Источник: Твиттер «Ростова»

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    Сегодня, 10:48
    Комментарии14
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      Рейтинг: +8841

      paracetamol 21 минуту назад

      Посмотрим, кто будет шлепаться на ровном месте.

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      Рейтинг: +32

      Литейный04 1 час назад

      Локо вперед, Питер сегодня будет болеть за вас

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      Рейтинг: +1854

      СвинкаСправедливости 2 часа назад

      Ростовский Чернов соврать не даст!

      1
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      Рейтинг: +8509

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Ааа , так вот как надо - ну теперь всё - хана Баварии !!! ))))))

      5
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      Рейтинг: +35

      black and yellow 2 часа назад

      защитники Баварии чемпионы мира , защитники ростова смотрят эти события по телевизору ......

      1
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      Рейтинг: +186

      аларм дубль2 > black and yellow 2 часа назад

      ну и че?и чемпионов мира обыгрывают!главное не тушеваться!можно и автобус попробовать!че то мне кажется локо их сдержит!да и краснодар с цска,они особенно ,на кураже могут сотворить красивую победу

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      Рейтинг: +8841

      paracetamol > black and yellow 21 минуту назад

      Им бы химиков обыграть.

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      Рейтинг: +194

      Deniskl 2 часа назад

      Ребята (Ростов) с юмором!

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      Рейтинг: +1652

      petrucho-spb 2 часа назад

      Ростов же смог. Просто грамотно надо играть, от соперника. Бавария очень сильно и высоко прессингует. Если использовать длинный пас ,то есть кому в Локо убежать. Хорошей игры, Локо.

      2
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      Рейтинг: +2746

      Nesterenko 2 часа назад

      Сегодняшняя Бавария размажет и Ростов и Локомотив, без всяких блокнотов и ручек.

      7
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      Рейтинг: +456

      xkixerx 2 часа назад

      Спасибо братьям Ростовчанам за поддержку! От души!

      11
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      Рейтинг: +2888

      zatonn 2 часа назад

      Ох, и фантазёры с берегов Дона! На ровном месте падают защитники Баварии, скажите пожалуйста!

      2
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      Рейтинг: +186

      аларм дубль2 > zatonn 2 часа назад

      молодцы!с чувством юмора ребята !така поддержка как раз вовремя!

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      Рейтинг: +41032

      MaxRnD > zatonn 1 час назад

      Боатенг чудак ещё тот

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