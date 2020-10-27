Зидан может возглавить «ПСЖ»

Зинедин Зидан может стать новым главным тренером «ПСЖ», сообщает твиттер El Chiringuito.
По информации источника, парижский клуб заинтересован в главном тренере «Реала» и уже выходил с ним на контакт.
- Зидан вернулся в «Реал» в прошлом году. До этого он работал с клубом с 2016 по 2018 год.
- Вместе с «Реалом» француз трижды побеждал в Лиге чемпионов.
- Зидан – единственный тренер в истории «Реала», выигравший пять трофеев за один календарный год (2017).
Источник: El Chiringuito
Твиттер футбольного телеканала с аудиторией 1,7 миллионов подписчиков.