Зидан может возглавить «ПСЖ»

На мой взгляд, из трёх "китов" (Реал/Барса/ПСЖ) нынешний клуб Зидана выделяется тем, что так, как другие два ... НЕ "ЛОЖИТСЯ" ПОД СВОИХ СУПЕРЗВЁЗДНЫХ ЛИДЕРОВ...
Барса - это вообще "кладбище" всего и вся (как прочих игроков, так и тренеров и их концепций) ради "одного любимого"... ПСЖ, как-то, тоже всё на суперзвёздное трио ориентируется... И в Барсе и в ПСЖ лидерам (Месси и Неймар) безусловно позволено в каждой игре выступать с личным "бенефисом" - обыгрывать понесколько игроков, демоснтрируя свои личные "таланты". А вы никогда не обращали внимание нато, что чаще всего такие слаломы заказнчивались потерей мяча и, практически,всегда, у всех тих "гениальных проходов" было лучшее комнадное продолжение, в случае расставания с мячом лидера?
А, вот, в Реале, всегда была поставлена командная игра...Даже при "жвом" Роналду! Проведите мысленныйэксперимент - уберайте из составов трёх грандов лучших игроков по убывающей, начиная "с самого сильного"... Мне кажется, что в ОСТАЮЩЕМСЯ СОСТАВЕ всегда наименьший ущерб будет нести именно Реал! Я это всё к тому, что было бы очень любопытно понаблдать, как Зидан усмиряет супер хвёзд в пользу повышения общего уровня командной игры, например в ПСЖ...А ЛУЧШЕ - СРАЗУ В БАРСЕ!)))
Зинедин Зидан может стать новым главным тренером «ПСЖ», сообщает твиттер El Chiringuito.
По информации источника, парижский клуб заинтересован в главном тренере «Реала» и уже выходил с ним на контакт.
- Зидан вернулся в «Реал» в прошлом году. До этого он работал с клубом с 2016 по 2018 год.
- Вместе с «Реалом» француз трижды побеждал в Лиге чемпионов.
- Зидан – единственный тренер в истории «Реала», выигравший пять трофеев за один календарный год (2017).