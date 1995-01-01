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    Зидан может возглавить «ПСЖ»

    Зинедин Зидан может стать новым главным тренером «ПСЖ», сообщает твиттер El Chiringuito.

    По информации источника, парижский клуб заинтересован в главном тренере «Реала» и уже выходил с ним на контакт.

    • Зидан вернулся в «Реал» в прошлом году. До этого он работал с клубом с 2016 по 2018 год.
    • Вместе с «Реалом» француз трижды побеждал в Лиге чемпионов.
    • Зидан – единственный тренер в истории «Реала», выигравший пять трофеев за один календарный год (2017).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: El Chiringuito

    Твиттер футбольного телеканала с аудиторией 1,7 миллионов подписчиков.

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    Сегодня, 12:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3021

      solodealer 35 минут назад

      На мой взгляд, из трёх "китов" (Реал/Барса/ПСЖ) нынешний клуб Зидана выделяется тем, что так, как другие два ... НЕ "ЛОЖИТСЯ" ПОД СВОИХ СУПЕРЗВЁЗДНЫХ ЛИДЕРОВ...
      Барса - это вообще "кладбище" всего и вся (как прочих игроков, так и тренеров и их концепций) ради "одного любимого"... ПСЖ, как-то, тоже всё на суперзвёздное трио ориентируется... И в Барсе и в ПСЖ лидерам (Месси и Неймар) безусловно позволено в каждой игре выступать с личным "бенефисом" - обыгрывать понесколько игроков, демоснтрируя свои личные "таланты". А вы никогда не обращали внимание нато, что чаще всего такие слаломы заказнчивались потерей мяча и, практически,всегда, у всех тих "гениальных проходов" было лучшее комнадное продолжение, в случае расставания с мячом лидера?
      А, вот, в Реале, всегда была поставлена командная игра...Даже при "жвом" Роналду! Проведите мысленныйэксперимент - уберайте из составов трёх грандов лучших игроков по убывающей, начиная "с самого сильного"... Мне кажется, что в ОСТАЮЩЕМСЯ СОСТАВЕ всегда наименьший ущерб будет нести именно Реал! Я это всё к тому, что было бы очень любопытно понаблдать, как Зидан усмиряет супер хвёзд в пользу повышения общего уровня командной игры, например в ПСЖ...А ЛУЧШЕ - СРАЗУ В БАРСЕ!)))

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      Рейтинг: +102

      Maga Ingush > solodealer 27 минут назад

      Я конечно ценю тренерский талант и характер Зидана, при Зидане Реал стал более командно играть. Но по сути своей я бы сказал из этих трех команд все еще у Реала худшая командная игра, очень мало комбинации, игра в пас, каждый бьёт по воротам в полу моменте, очень редко отдают пас когда выходят на ударную хорошую позицию, но у одноклубника более выгодная позиция

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      Рейтинг: +5358

      серега кашин 1 час назад

      он так то еще действующий тренер реала и откуда берутся такие слухи

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