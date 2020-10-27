Тренер «Краснодара»: «Челси» нельзя давать играть из уважения. Мы должны быть злыми»

Тренер «Краснодара» по физической подготовке Джон Филлипс поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».
– Чего ожидаете от «Челси» в предстоящей игре?
– «Челси», как и большинство английских клубов, будет действовать агрессивно, скорость игры будет высокой. Лондонцы неплохо идут в АПЛ, но сюда приедут заряженными на победу и доминирование.
Будет сложно, учитывая травмы, которые у нас сейчас есть. Мы должны биться и усердно работать. Важно не испугаться громкого имени. Многое зависит от ментального состояния.
– Какие у «Челси» сильные стороны? Чего стоит опасаться?
– Технические способности, скорость и сила исполнителей. Индивидуальное мастерство каждого из них. Мы должны быть агрессивными и сосредоточенными на протяжении всего игрового времени. Мы не можем выпадать из игры, иначе будем наказаны.
Характер в этом матче будет решать не меньше физической подготовки, это очень важно. Нельзя давать им играть из уважения. Мы должны быть злыми.
– Стоит ли ждать, что игра будет открытой?
– Многое будет зависеть от того, в какой футбол захочет играть «Челси». «Синие» довольно часто меняют схему и тактику, по-разному играют против «Саутгемптона» и «Манчестер Юнайтед».
Посмотрим, как они начнут матч. Если с ходу побегут на наши ворота, то игра получится открытой. И это должно сыграть нам на руку, поскольку будут возможности для контратак, – приводит слова Филлипса официальный сайт «Краснодара».
- «Краснодар сыграет с «Челси» завтра, 28 октября.
- Начало игры – в 19:55 по московскому времени.