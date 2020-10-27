Тренер «Краснодара»: «Челси» нельзя давать играть из уважения. Мы должны быть злыми»

Тренер «Краснодара» по физической подготовке Джон Филлипс поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

– Чего ожидаете от «Челси» в предстоящей игре?

– «Челси», как и большинство английских клубов, будет действовать агрессивно, скорость игры будет высокой. Лондонцы неплохо идут в АПЛ, но сюда приедут заряженными на победу и доминирование.

Будет сложно, учитывая травмы, которые у нас сейчас есть. Мы должны биться и усердно работать. Важно не испугаться громкого имени. Многое зависит от ментального состояния.

– Какие у «Челси» сильные стороны? Чего стоит опасаться?

– Технические способности, скорость и сила исполнителей. Индивидуальное мастерство каждого из них. Мы должны быть агрессивными и сосредоточенными на протяжении всего игрового времени. Мы не можем выпадать из игры, иначе будем наказаны.

Характер в этом матче будет решать не меньше физической подготовки, это очень важно. Нельзя давать им играть из уважения. Мы должны быть злыми.

– Стоит ли ждать, что игра будет открытой?

– Многое будет зависеть от того, в какой футбол захочет играть «Челси». «Синие» довольно часто меняют схему и тактику, по-разному играют против «Саутгемптона» и «Манчестер Юнайтед».

Посмотрим, как они начнут матч. Если с ходу побегут на наши ворота, то игра получится открытой. И это должно сыграть нам на руку, поскольку будут возможности для контратак, – приводит слова Филлипса официальный сайт «Краснодара».