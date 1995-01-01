Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Тренер «Краснодара»: «Челси» нельзя давать играть из уважения. Мы должны быть злыми»

    Тренер «Краснодара» по физической подготовке Джон Филлипс поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

    – Чего ожидаете от «Челси» в предстоящей игре?

    – «Челси», как и большинство английских клубов, будет действовать агрессивно, скорость игры будет высокой. Лондонцы неплохо идут в АПЛ, но сюда приедут заряженными на победу и доминирование.

    Будет сложно, учитывая травмы, которые у нас сейчас есть. Мы должны биться и усердно работать. Важно не испугаться громкого имени. Многое зависит от ментального состояния.

    – Какие у «Челси» сильные стороны? Чего стоит опасаться?

    – Технические способности, скорость и сила исполнителей. Индивидуальное мастерство каждого из них. Мы должны быть агрессивными и сосредоточенными на протяжении всего игрового времени. Мы не можем выпадать из игры, иначе будем наказаны.

    Характер в этом матче будет решать не меньше физической подготовки, это очень важно. Нельзя давать им играть из уважения. Мы должны быть злыми.

    – Стоит ли ждать, что игра будет открытой?

    – Многое будет зависеть от того, в какой футбол захочет играть «Челси». «Синие» довольно часто меняют схему и тактику, по-разному играют против «Саутгемптона» и «Манчестер Юнайтед».

    Посмотрим, как они начнут матч. Если с ходу побегут на наши ворота, то игра получится открытой. И это должно сыграть нам на руку, поскольку будут возможности для контратак, – приводит слова Филлипса официальный сайт «Краснодара».

    • «Краснодар сыграет с «Челси» завтра, 28 октября.
    • Начало игры – в 19:55 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:13
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5083

      Рубинище 45 минут назад

      Без шансов, Спартак то не смогли сделать.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80149
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru