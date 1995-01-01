Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Главный санитарный врач Москвы Андреева планирует посмотреть матч «Спартак» – «Ростов» с фанатской трибуны

    Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве Елена Андреева намерена посетить матч 13-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом». Она лично будет следить за исполнением требований Роспотребнадзора по организации встречи.

    Как сообщил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров, Андреева планирует смотреть матч с фанатской трибуны.

    • Матч «Спартак» – «Ростов» смогут посетить 2730 зрителей.
    • Матч «Спартак» – «Ростов» состоится 31 октября.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:09
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12591

      derrik2000 43 минуты назад

      Самоубийца. ))
      Хотя между "намерена посетить" и "посетит" подчас лежит пропасть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      партизан84 1 час назад

      и приедет она на метро надеюсь. и там тоже проверит исполнение требований, дистанций и прочее. заставь дурака богу молиться...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +747

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Подсчёты будет делать,заняться нечем же больше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2267

      Genz 1 час назад

      Она тоже болельщик Спартака

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      IVANRUS777 2 часа назад

      Ей делать то больше нечего, естественно. В метро пусть спустится посмотрит, как там дистанция соблюдается или нет, все там в масках ходят или как. Клоуны.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80094
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru