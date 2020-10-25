Главный санитарный врач Москвы Андреева планирует посмотреть матч «Спартак» – «Ростов» с фанатской трибуны

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве Елена Андреева намерена посетить матч 13-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом». Она лично будет следить за исполнением требований Роспотребнадзора по организации встречи.

Как сообщил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров, Андреева планирует смотреть матч с фанатской трибуны.