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  • Главный санитарный врач Москвы Андреева планирует посмотреть матч «Спартак» – «Ростов» с фанатской трибуны

Главный санитарный врач Москвы Андреева планирует посмотреть матч «Спартак» – «Ростов» с фанатской трибуны

25 октября 2020, 12:09
7

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве Елена Андреева намерена посетить матч 13-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом». Она лично будет следить за исполнением требований Роспотребнадзора по организации встречи.

Как сообщил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров, Андреева планирует смотреть матч с фанатской трибуны.

  • Матч «Спартак» – «Ростов» смогут посетить 2730 зрителей.
  • Матч «Спартак» – «Ростов» состоится 31 октября.
  • «Спартак» лидирует в РПЛ.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов
Комментарии (7)
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IVANRUS777
1603618656
Ей делать то больше нечего, естественно. В метро пусть спустится посмотрит, как там дистанция соблюдается или нет, все там в масках ходят или как. Клоуны.
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moskowcity-petrv
1603622250
Подсчёты будет делать,заняться нечем же больше
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партизан84
1603622754
и приедет она на метро надеюсь. и там тоже проверит исполнение требований, дистанций и прочее. заставь дурака богу молиться...
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derrik2000
1603624759
Самоубийца. )) Хотя между "намерена посетить" и "посетит" подчас лежит пропасть.
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JTherry
1603628271
похоже, что руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве Е.Андреевой больше нечем заняться, или ее спецом готовят для следующей серии предъяв? пусть в Питер съездит, "фанатку" виража посетит для сравнения... на матче будет всего около 3000 болельщиков, рассадят в 100 метрах друг от друга, а "фанатку" вообще закроют: и будет Андреева там сидеть одна одинешенька)))) болеть, надеюсь, будет за Спартак?))
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maygli
1603661298
Не иначе, как файер и петарду пронесет на трибуну. Вряд ли её будут шмонать.)))
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Владислав Vlad
1603669424
Охренеть. Это типа проверка такая? Вот увидит она людей без маски и что? Запишет в блокнотик? А если в блокнотике уже записано? А может сама подойдёт к тому, кто без маски и послушает мнения людей на их придуманную защиту от вирусов.)))
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