Главный санитарный врач Москвы Андреева планирует посмотреть матч «Спартак» – «Ростов» с фанатской трибуны

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве Елена Андреева намерена посетить матч 13-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом». Она лично будет следить за исполнением требований Роспотребнадзора по организации встречи.
Как сообщил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров, Андреева планирует смотреть матч с фанатской трибуны.
- Матч «Спартак» – «Ростов» смогут посетить 2730 зрителей.
- Матч «Спартак» – «Ростов» состоится 31 октября.
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»