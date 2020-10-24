Сына Черчесова выписали из больницы после перелома челюсти

Президент клуба «Олимп-Долгопрудный» Тарас Воробель рассказал о состоянии здоровья вратаря команды Станислава Черчесова.

«Станислава выписали из больницы, все слава богу. Он теперь находится на домашнем обеспечении. Успел перекинуться с ним только парой слов. Ему разговаривать еще не очень комфортно, но все хорошо, он идет на поправку. Все самое страшное уже позади», – сообщил Воробель.