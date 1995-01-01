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    Сына Черчесова выписали из больницы после перелома челюсти

    Президент клуба «Олимп-Долгопрудный» Тарас Воробель рассказал о состоянии здоровья вратаря команды Станислава Черчесова.

    «Станислава выписали из больницы, все слава богу. Он теперь находится на домашнем обеспечении. Успел перекинуться с ним только парой слов. Ему разговаривать еще не очень комфортно, но все хорошо, он идет на поправку. Все самое страшное уже позади», – сообщил Воробель.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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