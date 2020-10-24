Сына Черчесова выписали из больницы после перелома челюсти

Президент клуба «Олимп-Долгопрудный» Тарас Воробель рассказал о состоянии здоровья вратаря команды Станислава Черчесова.
«Станислава выписали из больницы, все слава богу. Он теперь находится на домашнем обеспечении. Успел перекинуться с ним только парой слов. Ему разговаривать еще не очень комфортно, но все хорошо, он идет на поправку. Все самое страшное уже позади», – сообщил Воробель.
- Голкипер «Олимп-Долгопрудного» – сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
- Во время матча ПФЛ 26-летний футболист получил удар коленом в голову и был госпитализирован.
- У него диагностирован перелом нижней челюсти со смещением, черепно-мозговая травма с легким сотрясением, выбит зуб.
- Черчесов-младший может вернуться к тренировкам через месяц.
Источник: «Спорт-Экспресс»