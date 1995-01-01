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    Слуцкий – о матче с «Зенитом»: «Это серьезный тест на профпригодность для любого российского клуба»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ против «Зенита».

    «Все идeт в штатном режиме, наконец-то мы собрались в полном составе после матчей сборных. Я надеюсь, что у нас не будет уже никаких кадровых потерь, и мы подойдем к игре с «Зенитом» во всеоружии. Да, у нас есть потери в виде дисквалифицированных очень важных футболистов, но остальных постараемся поставить в строй.

    Игра с «Зенитом» для любого российского клуба это серьезный тест на профпригодность, потому что «Зенит» является суперфаворитом нашего чемпионата. Для нашей молодой команды это будет интересный большой матч на выезде, мы его ждeм с нетерпением», – сказал Слуцкий.

    • Матч «Зенит» – «Рубин» состоится в субботу, 24 октября.
    • Начало игры – в 16:30 по московскому времени.
    • По итогам 11 туров петербуржцы делят лидерство в РПЛ со «Спартаком», а казанцы идут на девятом месте.

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    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии7
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      Рейтинг: +8807

      paracetamol 40 минут назад

      Давить Рубин, чтобы порозовел! Или Семака в Уфу!

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      Рейтинг: +145

      аларм дубль2 41 минуту назад

      давай рубин!сотвори чудо!

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      Рейтинг: +6

      saradruzhnikow 1 час назад


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      Рейтинг: +265

      GammiD 1 час назад

      Без шансов, судьи выйдут в футболках зенита! Тем более после Брюгге рванные пердаки им надо залатать...

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      Рейтинг: +11701

      Garrincha58 1 час назад

      Зенит колхозная команда и это в очередной раз было доказано в ЛЧ

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      Рейтинг: +5214

      САДЫЧОК 1 час назад

      Если Зенит хочет быть сильной командой в Европе-нужен нормальный и только иностранный тренер !

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      Рейтинг: +4046

      NewLife 1 час назад

      "«Зенит» является суперфаворитом нашего чемпионата"
      Ура, вся гей тусовка на Неве хлопает в ладоши, прославляя Слуцкера, и кричит позор Спартаку.
      "Игра с «Зенитом» для любого российского клуба это серьезный тест на профпригодность,"
      В профпригодности голубых пешеходов мы недавно имели возможность убедиться. Леня немного ошибся, это тест на профпригодность арбитров.

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