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  • Слуцкий – о матче с «Зенитом»: «Это серьезный тест на профпригодность для любого российского клуба»

Слуцкий – о матче с «Зенитом»: «Это серьезный тест на профпригодность для любого российского клуба»

22 октября 2020, 11:44
10

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ против «Зенита».

«Все идeт в штатном режиме, наконец-то мы собрались в полном составе после матчей сборных. Я надеюсь, что у нас не будет уже никаких кадровых потерь, и мы подойдем к игре с «Зенитом» во всеоружии. Да, у нас есть потери в виде дисквалифицированных очень важных футболистов, но остальных постараемся поставить в строй.

Игра с «Зенитом» для любого российского клуба это серьезный тест на профпригодность, потому что «Зенит» является суперфаворитом нашего чемпионата. Для нашей молодой команды это будет интересный большой матч на выезде, мы его ждeм с нетерпением», – сказал Слуцкий.

  • Матч «Зенит» – «Рубин» состоится в субботу, 24 октября.
  • Начало игры – в 16:30 по московскому времени.
  • По итогам 11 туров петербуржцы делят лидерство в РПЛ со «Спартаком», а казанцы идут на девятом месте.

Источник: Официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (10)
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NewLife
1603359288
"«Зенит» является суперфаворитом нашего чемпионата" Ура, вся гей тусовка на Неве хлопает в ладоши, прославляя Слуцкера, и кричит позор Спартаку. "Игра с «Зенитом» для любого российского клуба это серьезный тест на профпригодность," В профпригодности голубых пешеходов мы недавно имели возможность убедиться. Леня немного ошибся, это тест на профпригодность арбитров.
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САДЫЧОК
1603359509
Если Зенит хочет быть сильной командой в Европе-нужен нормальный и только иностранный тренер !
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Garrincha58
1603359610
Зенит колхозная команда и это в очередной раз было доказано в ЛЧ
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GammiD
1603360104
Без шансов, судьи выйдут в футболках зенита! Тем более после Брюгге рванные пердаки им надо залатать...
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saradruzhnikow
1603360784
CEKC Знакoмcтвa: Бeсплaтнo, Анoнимнo, бeз Шлюx и coдeржанoк, все фoтки рeальныe. Здeсь дают в пoпу и бepут в pот, мoжешь убeдитьcя cам ------- https://rb.gy/lmvwq7
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paracetamol
1603363562
Давить Рубин, чтобы порозовел! Или Семака в Уфу!
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den161
1603385694
С денежным мешком - народным достоянием, в рпл не многие могут конкурировать. Зато на днях реальный уровень нашего чемптона в полной красе - в разгаре своего чемпионата у себя дома обосрались с клубом где чемпионат не так давно начался
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G.P.
1603387495
На самом деле, "серьезный тест на профпригодность" - это игры в ЛЧ и ЛЕ. А там, к сожалению, профпригодность всего РПЛ российские клубы не доказывают.
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