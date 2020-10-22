Слуцкий – о матче с «Зенитом»: «Это серьезный тест на профпригодность для любого российского клуба»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ против «Зенита».

«Все идeт в штатном режиме, наконец-то мы собрались в полном составе после матчей сборных. Я надеюсь, что у нас не будет уже никаких кадровых потерь, и мы подойдем к игре с «Зенитом» во всеоружии. Да, у нас есть потери в виде дисквалифицированных очень важных футболистов, но остальных постараемся поставить в строй.

Игра с «Зенитом» для любого российского клуба это серьезный тест на профпригодность, потому что «Зенит» является суперфаворитом нашего чемпионата. Для нашей молодой команды это будет интересный большой матч на выезде, мы его ждeм с нетерпением», – сказал Слуцкий.