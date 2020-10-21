ФИФА – о создании европейской Премьер-лиги: «Она неизбежно наскучит. ЛЧ – лучший спортивный турнир в мире»

ФИФА отреагировала на идею создания европейской Премьер-лиги.

«Принципы солидарности, повышения и понижения в дивизионах, открытых лиг не подлежат обсуждению. Это то, благодаря чему работает европейский футбол и что делает Лигу чемпионов лучшим спортивным соревнованием в мире. УЕФА и клубы были намерены построить такую мощь не для того, чтобы уничтожить это созданием суперлиги из 10, 12 или даже 24 команд, которая неизбежно наскучит», – прокомментировали в ФИФА.