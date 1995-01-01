Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

    ФИФА – о создании европейской Премьер-лиги: «Она неизбежно наскучит. ЛЧ – лучший спортивный турнир в мире»

    ФИФА отреагировала на идею создания европейской Премьер-лиги.

    «Принципы солидарности, повышения и понижения в дивизионах, открытых лиг не подлежат обсуждению. Это то, благодаря чему работает европейский футбол и что делает Лигу чемпионов лучшим спортивным соревнованием в мире. УЕФА и клубы были намерены построить такую мощь не для того, чтобы уничтожить это созданием суперлиги из 10, 12 или даже 24 команд, которая неизбежно наскучит», – прокомментировали в ФИФА.

    • В 2018 году сообщалось, что ведущие европейские клубы работают над созданием Суперлиги, которая может составить конкуренцию Лиге чемпионов.
    • Глава ФИФА Джанни Инфантино резко критиковал идею создания Суперлиги.
    • По задумке инициаторов, европейская Премьер-лига будет находиться под контролем ФИФА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Associated Press

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2190

      Puddle 1 час назад

      А в хоккее был кубок Спартака такой. И спартак его выиграл за 15 лет только один раз! Позооооор! Гы-гы-гы.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79980
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru