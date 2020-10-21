Лига чемпионов. Гол Иммобиле помог «Лацио» победить «Боруссию»

«Лацио» возглавил группу Лиги чемпионов, где выступает «Зенит». Итальянцы в первом туре справились с немцами.

Чиро Иммобиле забил в Лиге чемпионов впервые с 2014 года. Шесть лет назад он отличился в турнире как раз за «Боруссию» из Дортмунда.

Игрок немцев Джуд Беллингем стал самым молодым англичанином в истории, вышедшим в стартовом составе на матч Лиги чемпионов. Ему 17 лет.

Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур

Лацио (Италия) – Боруссия (Германия) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Иммобиле, 6; 2:0 – Хитц, 23 (в свои ворота); 2:1 – Холанд, 71; 3:1 – Акпа Акпро, 76.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов