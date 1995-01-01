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    Лига чемпионов. Гол Иммобиле помог «Лацио» победить «Боруссию»

    «Лацио» возглавил группу Лиги чемпионов, где выступает «Зенит». Итальянцы в первом туре справились с немцами.

    Чиро Иммобиле забил в Лиге чемпионов впервые с 2014 года. Шесть лет назад он отличился в турнире как раз за «Боруссию» из Дортмунда.

    Игрок немцев Джуд Беллингем стал самым молодым англичанином в истории, вышедшим в стартовом составе на матч Лиги чемпионов. Ему 17 лет.

    Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур

    Лацио (Италия) – Боруссия (Германия) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Иммобиле, 6; 2:0 – Хитц, 23 (в свои ворота); 2:1 – Холанд, 71; 3:1 – Акпа Акпро, 76.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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