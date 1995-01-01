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    Газизов – о трансферной политике: «Много людей не получили деньги. Я многим из-за этого не нравлюсь, но буду гнуть линию дальше»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заверил, что москвичи в последнее трансферное окно не переплачивали за сделки. Клуб продолжит такую политику дальше.

    – Говоря о трансферах, вы заявляли целью то, чтобы «Спартак» не воспринимали переплачивающим клубом. Это удалось в это окно?

    – Много людей не получили деньги, это я знаю. Они очень на меня обижены. Я многим из-за этого не нравлюсь, но я буду дальше гнуть эту линию.

    • Самым дорогим приобретением «Спартака» в летнее окно стал форвард Александр Соболев (4,5 миллиона евро).
    • У «Спартака» четвертый по стоимости состав в РПЛ (97,05 миллиона евро).
    • Москвичи делят лидерство РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 10:09
    Комментарии9
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      Рейтинг: +9

      zabo21 50 секунд назад

      1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика

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      Рейтинг: -877

      Аденн 49 минут назад

      представители смердящего бЗенита токмо ухмыльнулись, этим вонючкам такое не ведомо, все одно не своё тратят.

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      Рейтинг: +2296

      Бухбух 1 час назад

      В России переплачивать при купле-продаже это привычное дело, особенно если сделку проводят представители босса.

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      Рейтинг: +3919

      NewLife 1 час назад

      Будем гордыми нищебродами с голой жопой в защите.

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      Рейтинг: +1850

      seth343 > NewLife 1 час назад

      Я думаю если Мозес заиграет, Зобнин перейдет в опорную зону, как вчера, и вернутся Жиго и Джикия, то будет все норм...

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      Рейтинг: +135

      dva064 > seth343 1 час назад

      Как будет нормально??? два человека заболели и всё,и нет подмены,а это нормально когда два три человека не могут играть здесь и травмы и карточки,и новые реалии ковид,,,а у нас совсем нет подмены либо пацаны либо дет Ещенко,,,,

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      Рейтинг: +1850

      seth343 > dva064 25 минут назад

      Я имею введу основной состав, а там уж пусть Газизов разруливает, только теперь уже поздно.

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      Рейтинг: +14609

      silver29 1 час назад

      Что-то не понял одно дело не переплачивать и отказываться от сделки и тут нечего обижаться, совсем другое договориться и кинуть на другую сумму. Так что тогда означает "не получили деньги" ?

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      Рейтинг: +1850

      seth343 2 часа назад

      Вот и вся эта политика за это трансферное окно...

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