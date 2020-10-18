Газизов – о трансферной политике: «Много людей не получили деньги. Я многим из-за этого не нравлюсь, но буду гнуть линию дальше»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заверил, что москвичи в последнее трансферное окно не переплачивали за сделки. Клуб продолжит такую политику дальше.
– Говоря о трансферах, вы заявляли целью то, чтобы «Спартак» не воспринимали переплачивающим клубом. Это удалось в это окно?
– Много людей не получили деньги, это я знаю. Они очень на меня обижены. Я многим из-за этого не нравлюсь, но я буду дальше гнуть эту линию.
- Самым дорогим приобретением «Спартака» в летнее окно стал форвард Александр Соболев (4,5 миллиона евро).
- У «Спартака» четвертый по стоимости состав в РПЛ (97,05 миллиона евро).
- Москвичи делят лидерство РПЛ.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»