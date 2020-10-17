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Главные новости дня. «Динамо» арендовало Варелу, «Ростов» подписал Алеесами

17 октября 2020, 23:05

Daily Mail: ван Дейк может пропустить остаток сезона.

Геркус: «Тедеско не очень-то рвется продлевать контракт со «Спартаком». Он не согласен со многим происходящим в клубе».

Малком – самый подешевевший игрок РПЛ за 2020-й год, в топ-10 пять футболистов «Зенита».

«РБ-Спорт»: «Краснодар» и «Ахмат» в активной стадии переговоров по трансферу Семенова.

«Ростов» бесплатно подписал защитника сборной Норвегии Алеесами.

Официально: «Динамо» арендовало экс-защитника «Манчестер Юнайтед» Варелу.

РПЛ. «Краснодар» перед дебютом в Лиге чемпионов справился с «Рубином», все четыре гола в матче забили легионеры.

Кокорин забил первый гол за «Спартак», Мозес дебютировал.

РПЛ. «Спартак» в дебютном матче Мозеса одержал волевую победу над «Химками» и догнал лидирующий «Зенит».

Серия А. «Милан» благодаря дублю Ибрагимовича обыграл «Интер», «Сампдория» Раньери разгромила «Лацио».

Источник: Бомбардир.ру
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