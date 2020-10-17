Главные новости дня. «Динамо» арендовало Варелу, «Ростов» подписал Алеесами

Daily Mail: ван Дейк может пропустить остаток сезона.
Геркус: «Тедеско не очень-то рвется продлевать контракт со «Спартаком». Он не согласен со многим происходящим в клубе».
Малком – самый подешевевший игрок РПЛ за 2020-й год, в топ-10 пять футболистов «Зенита».
«РБ-Спорт»: «Краснодар» и «Ахмат» в активной стадии переговоров по трансферу Семенова.
«Ростов» бесплатно подписал защитника сборной Норвегии Алеесами.
Официально: «Динамо» арендовало экс-защитника «Манчестер Юнайтед» Варелу.
РПЛ. «Краснодар» перед дебютом в Лиге чемпионов справился с «Рубином», все четыре гола в матче забили легионеры.
Кокорин забил первый гол за «Спартак», Мозес дебютировал.
РПЛ. «Спартак» в дебютном матче Мозеса одержал волевую победу над «Химками» и догнал лидирующий «Зенит».
Серия А. «Милан» благодаря дублю Ибрагимовича обыграл «Интер», «Сампдория» Раньери разгромила «Лацио».