РПЛ. «Краснодар» перед дебютом в Лиге чемпионов справился с «Рубином», все четыре гола в матче забили легионеры

«Рубин» проиграл в 11-м туре чемпионата России «Краснодару». Все голы в матче на счету легионеров.

Перед стартом в Лиге чемпионов краснодарцы поднялись в таблице на шестое место. «Рубин» занимает девятое место.

Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

Краснодар – Рубин (Казань) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кабелья, 45+1 (с пенальти); 2:0 – Олссон, 52; 3:0 – Берг, 90+3; 3:1 – Старфельт, 90+5.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников (Берг, 77), Петров, Чернов, Сорокин, Ионов (Сулейманов, 72), Олссон, Кайо, Вилена, Кабелья (Уткин, 71), Марков (Классон, 46 (Рамирес, 83)).

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Шатов, Бакаев (Кварацхелия, 58 (Зуев, 86)), Макаров, Самошников, Абильдгор, Хван (Игнатьев, 68), Деспотович.

Предупреждения: Смольников, 56; Кайо, 90+4 – Деспотович, 45+3; Абильгор, 55; Шатов, 86; Макаров, 90+1.

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