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  • РПЛ. «Краснодар» перед дебютом в Лиге чемпионов справился с «Рубином», все четыре гола в матче забили легионеры

РПЛ. «Краснодар» перед дебютом в Лиге чемпионов справился с «Рубином», все четыре гола в матче забили легионеры

17 октября 2020, 18:30
32

«Рубин» проиграл в 11-м туре чемпионата России «Краснодару». Все голы в матче на счету легионеров.

Перед стартом в Лиге чемпионов краснодарцы поднялись в таблице на шестое место. «Рубин» занимает девятое место.

Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

Краснодар – Рубин (Казань) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кабелья, 45+1 (с пенальти); 2:0 – Олссон, 52; 3:0 – Берг, 90+3; 3:1 – Старфельт, 90+5.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников (Берг, 77), Петров, Чернов, Сорокин, Ионов (Сулейманов, 72), Олссон, Кайо, Вилена, Кабелья (Уткин, 71), Марков (Классон, 46 (Рамирес, 83)).

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Шатов, Бакаев (Кварацхелия, 58 (Зуев, 86)), Макаров, Самошников, Абильдгор, Хван (Игнатьев, 68), Деспотович.

Предупреждения: Смольников, 56; Кайо, 90+4 – Деспотович, 45+3; Абильгор, 55; Шатов, 86; Макаров, 90+1.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Краснодар Рубин
Комментарии (32)
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ySS
1602948747
Честно говоря, лучшим на поле был Вилков. Он решил исход матча
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Боцман59rus
1602948945
Поздравления быкам, удачи с французами, а рубин,как заявил выпендрежник Макаров после матча со Спартаком, будет бороться только с Зенитом.... ну удачи, у нас ещё 14команд ))))
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knikos
1602949027
Я чего-то не понял , а за что Рубин засудили ? Поднять настроение Краснодару перед первой в истории ЛЧ ? А они нуждались в этом ?
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portero
1602949377
Краснодар с победой!!! но как бы ответка в ЛЧ не прискакала, судейка конечно почудил .....
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portero
1602949532
Ионов , Смольников зачем??? но хозяин знает , для глубины состава. Удачи в ЛЧ нам, может случится чудо и появится игра .....
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Рубинище
1602950435
Для чего вар то нужен, как и Вилков. Смотрит и ничего не видит. Краснодар не создал ни чего, все голы сплошное недоразумение. как в ЛЧ играть будут, не понятно. Рубин сегодня не в форме, видимо перерыв пошёл нам не на пользу. Вилкова давно пора гнать пенками, не его это-судить
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Вальдемар IV
1602956221
читаешь комменты и думаешь, что пердивный рубин был фаворитом матча после своих речей о битве с зиной
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zigbert
1602963150
Краснодар с победой! Кайо хорошее приобретение.Прибавляет с каждой игрой. Не смотря на счет Рубин выглядел достойно и играл на равных с Краснодаром.
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GoLenaStop
1602968394
Хорошая, с настроением, игра. А Краснодар выиграл на классе игроков. Пенальти заслуженный - локтем отбил мяч, непроизвольно... Закон -есть закон. А у Рубина нет заготовок на атаку. Игрок отбирает мяч у соперника - и не знает, что с ним делать. Обе команды хороши. Спасибо за матч! С ув.
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portero
1603105812
Ждем завтра... хотябы не проиграть.....
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