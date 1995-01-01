РПЛ. «Краснодар» перед дебютом в Лиге чемпионов справился с «Рубином», все четыре гола в матче забили легионеры

Странный матч. Все в матче странное. И то что Мусаев решился на такой состав и то как, этот состав играл. Я не считаю, что там был 100% пенальти. Но даже если судья и ошибся, счет то не 1:0. Или про психологию начнете говорить? По игре быков сказать по большому счету больше и нечего. Парни вышли и просто бились. Некоторые только головой успевали крутить, но победили. А вот как играл Рубин? Что такого сотворили игроки Рубина, что бы сказать, что они были сильнее быков? Я не увидел. Поэтом этот счет остается принимать как есть. Краснодар победил.
«Рубин» проиграл в 11-м туре чемпионата России «Краснодару». Все голы в матче на счету легионеров.
Перед стартом в Лиге чемпионов краснодарцы поднялись в таблице на шестое место. «Рубин» занимает девятое место.
Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур
Краснодар – Рубин (Казань) – 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Кабелья, 45+1 (с пенальти); 2:0 – Олссон, 52; 3:0 – Берг, 90+3; 3:1 – Старфельт, 90+5.
«Краснодар»: Сафонов, Смольников (Берг, 77), Петров, Чернов, Сорокин, Ионов (Сулейманов, 72), Олссон, Кайо, Вилена, Кабелья (Уткин, 71), Марков (Классон, 46 (Рамирес, 83)).
«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Шатов, Бакаев (Кварацхелия, 58 (Зуев, 86)), Макаров, Самошников, Абильдгор, Хван (Игнатьев, 68), Деспотович.
Предупреждения: Смольников, 56; Кайо, 90+4 – Деспотович, 45+3; Абильгор, 55; Шатов, 86; Макаров, 90+1.