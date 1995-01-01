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    РПЛ. «Краснодар» перед дебютом в Лиге чемпионов справился с «Рубином», все четыре гола в матче забили легионеры

    «Рубин» проиграл в 11-м туре чемпионата России «Краснодару». Все голы в матче на счету легионеров.

    Перед стартом в Лиге чемпионов краснодарцы поднялись в таблице на шестое место. «Рубин» занимает девятое место.

    Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

    Краснодар – Рубин (Казань) – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кабелья, 45+1 (с пенальти); 2:0 – Олссон, 52; 3:0 – Берг, 90+3; 3:1 – Старфельт, 90+5.

    «Краснодар»: Сафонов, Смольников (Берг, 77), Петров, Чернов, Сорокин, Ионов (Сулейманов, 72), Олссон, Кайо, Вилена, Кабелья (Уткин, 71), Марков (Классон, 46 (Рамирес, 83)).

    «Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Шатов, Бакаев (Кварацхелия, 58 (Зуев, 86)), Макаров, Самошников, Абильдгор, Хван (Игнатьев, 68), Деспотович.

    Предупреждения: Смольников, 56; Кайо, 90+4 – Деспотович, 45+3; Абильгор, 55; Шатов, 86; Макаров, 90+1.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1340

      Retiremen_VMF 12 минут назад

      Странный матч. Все в матче странное. И то что Мусаев решился на такой состав и то как, этот состав играл. Я не считаю, что там был 100% пенальти. Но даже если судья и ошибся, счет то не 1:0. Или про психологию начнете говорить? По игре быков сказать по большому счету больше и нечего. Парни вышли и просто бились. Некоторые только головой успевали крутить, но победили. А вот как играл Рубин? Что такого сотворили игроки Рубина, что бы сказать, что они были сильнее быков? Я не увидел. Поэтом этот счет остается принимать как есть. Краснодар победил.

      0
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      Рейтинг: +392

      Вальдемар IV 57 минут назад

      читаешь комменты и думаешь, что пердивный рубин был фаворитом матча после своих речей о битве с зиной

      1
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      Рейтинг: +74

      аларм дубль2 1 час назад

      тедеска смотри что мирзов с вами делает!по игре смотрю команды то и нет!

      0
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      Рейтинг: +664

      Кронштадт65 1 час назад

      вот он хвалёный галицкий со своей школой: 1. админ. ресурс 2. легионеры

      1
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      Рейтинг: +241

      GammiD 2 часа назад

      Зачем нам такой вар??? Вилков для тебя отдельный котёл в аду приготовлен... П@скуд@

      0
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      Рейтинг: +4929

      Рубинище 2 часа назад

      Для чего вар то нужен, как и Вилков. Смотрит и ничего не видит.
      Краснодар не создал ни чего, все голы сплошное недоразумение. как в ЛЧ играть будут, не понятно. Рубин сегодня не в форме, видимо перерыв пошёл нам не на пользу. Вилкова давно пора гнать пенками, не его это-судить

      3
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      Рейтинг: +42382

      portero 2 часа назад

      Ионов , Смольников зачем??? но хозяин знает , для глубины состава.
      Удачи в ЛЧ нам, может случится чудо и появится игра .....

      3
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      Рейтинг: +74

      аларм дубль2 > portero 1 час назад

      победы и удачи прежде всего !!!а сегодня просто с победой!

      1
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      Рейтинг: +42382

      portero 2 часа назад

      Краснодар с победой!!!
      но как бы ответка в ЛЧ не прискакала, судейка конечно почудил .....

      3
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      Рейтинг: +1712

      волчарик > portero 2 часа назад

      Не смотрел,очередной скандал?

      1
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      Рейтинг: +42382

      portero > волчарик 1 час назад

      Слуцкого послушаем... но думаю сильного скандала не будет.

      1
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      Рейтинг: +392

      Вальдемар IV > portero 57 минут назад

      рубиновым за хвичу уже прискакала, под газпром жопу поворачивают за 50тыщ, а тут уперлись, вот и пусть на пару с игнатом прогрессируют

      0
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      Рейтинг: +5379

      knikos 2 часа назад

      Я чего-то не понял , а за что Рубин засудили ? Поднять настроение Краснодару перед первой в истории ЛЧ ? А они нуждались в этом ?

      4
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      Рейтинг: +4929

      Рубинище > knikos 2 часа назад

      Мстит Слуцкому.

      0
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      Рейтинг: +18535

      Боцман59rus 2 часа назад

      Поздравления быкам, удачи с французами, а рубин,как заявил выпендрежник Макаров после матча со Спартаком, будет бороться только с Зенитом.... ну удачи, у нас ещё 14команд ))))

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