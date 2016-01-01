«РБ-Спорт»: «Краснодар» и «Ахмат» в активной стадии переговоров по трансферу Семенова

Неужели Краснодар никого посолиднее не мог найти. Семёнов, Марков - странные покупки. Скорей всего для ротации под рпл.
Центральный защитник «Ахмата» Андрей Семенов сегодня может стать игроком «Краснодара».
По информации «РБ-Спорт», клубы находятся в активной стадии переговоров по трансферу 31-летнего футболиста.
Источник утверждает, что вероятность сделки очень высока.
- В этом сезоне игрок провел восемь матчей, результативными действиями не отличался.
- Его контракт с «Ахматом» рассчитан до лета 2022 года.
- Рыночная стоимость Семенова – 2 миллиона евро.