Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    «РБ-Спорт»: «Краснодар» и «Ахмат» в активной стадии переговоров по трансферу Семенова

    Центральный защитник «Ахмата» Андрей Семенов сегодня может стать игроком «Краснодара».

    По информации «РБ-Спорт», клубы находятся в активной стадии переговоров по трансферу 31-летнего футболиста.

    Источник утверждает, что вероятность сделки очень высока.

    • В этом сезоне игрок провел восемь матчей, результативными действиями не отличался.
    • Его контракт с «Ахматом» рассчитан до лета 2022 года.
    • Рыночная стоимость Семенова – 2 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:47
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1883

      Boeung777 1 час назад

      Неужели Краснодар никого посолиднее не мог найти. Семёнов, Марков - странные покупки. Скорей всего для ротации под рпл.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18511

      Боцман59rus 2 часа назад

      Куясе, усиление под ЛЧ!!! ...а Черкесов процент со сделки получит? Как никак сборник с его лёгкой руки))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6478

      Сильвербой 2 часа назад

      Да, жесть просто!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Жорик секс обжорик 3 часа назад

      вот вам и лимит, убрав Спаича берем Семенова( который хрен пойми какой не стабильный). Лучше уже кутепова взять, спартак всеровно отказывался от него...он хоть помоложе...

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79890
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru