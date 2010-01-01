Серия А. «Милан» благодаря дублю Ибрагимовича обыграл «Интер», «Сампдория» Раньери разгромила «Лацио»

В Милане,если не все,то очень многое,держится на харизма Златана.пока он играет Пиоли может себе позволить мечтать о зоне ЛЧ.
«Милан» впервые с 2010 года победил в гостевом дерби в рамках Серии А. Дубль оформил 39-летний форвард Златан Ибрагимович. Его команда укрепила лидерство.
В другой встрече соперник «Зенита» по группе Лиги чемпионов «Лацио» крупно проиграл «Сампдории».
Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур
Голы: 1:0 – Квальярелла, 32; 2:0 – Ауджелло, 41; 3:0 – Дамсгор, 74.
Голы: 0:1 – Ибрагимович, 12; 0:2 – Ибрагимович, 16; 1:2 – Лукаку, 28.