Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Серия А. «Милан» благодаря дублю Ибрагимовича обыграл «Интер», «Сампдория» Раньери разгромила «Лацио»

    «Милан» впервые с 2010 года победил в гостевом дерби в рамках Серии А. Дубль оформил 39-летний форвард Златан Ибрагимович. Его команда укрепила лидерство.

    В другой встрече соперник «Зенита» по группе Лиги чемпионов «Лацио» крупно проиграл «Сампдории».

    Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур

    Сампдория – Лацио – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Квальярелла, 32; 2:0 – Ауджелло, 41; 3:0 – Дамсгор, 74.

    Интер – Милан – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Ибрагимович, 12; 0:2 – Ибрагимович, 16; 1:2 – Лукаку, 28.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:58
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1283

      МВС 8 минут назад

      В Милане,если не все,то очень многое,держится на харизма Златана.пока он играет Пиоли может себе позволить мечтать о зоне ЛЧ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18575

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      Продолжает удивлять. Железное здоровье.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4396

      "supermax" > DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      просто какой-то невероятный человек)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79890
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru