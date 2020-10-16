Президент УЕФА не исключил сокращение числа городов, которые примут Евро-2020

Президент УЕФА Александер Чеферин допускает, что Евро-2020 пройдет не в 12 городах, как планировалось изначально.

«Мы постоянно следим за ситуацией, но нет никаких сомнений, что чемпионат Европы состоится. В наших планах оставить все как есть. Но должен отметить, что вместо 12 стран турнир может пройти в 11, восьми, пяти или одной», – сказал Чеферин.

Евро-2020 перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.

По информации The Sun, в случае сокращения числа городов, принимающих матчи турнира, первыми могут лишиться квоты Баку, Санкт-Петербург и Бильбао.

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