Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    Президент УЕФА не исключил сокращение числа городов, которые примут Евро-2020

    Президент УЕФА Александер Чеферин допускает, что Евро-2020 пройдет не в 12 городах, как планировалось изначально.

    «Мы постоянно следим за ситуацией, но нет никаких сомнений, что чемпионат Европы состоится. В наших планах оставить все как есть. Но должен отметить, что вместо 12 стран турнир может пройти в 11, восьми, пяти или одной», – сказал Чеферин.

    • Евро-2020 перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.
    • По информации The Sun, в случае сокращения числа городов, принимающих матчи турнира, первыми могут лишиться квоты Баку, Санкт-Петербург и Бильбао.

    Сорокин – о лишении Петербурга матчей Евро-2020: «Оснований для этого нет»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:28
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79829
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru