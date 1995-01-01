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    Тухель: «К матчу с «МЮ» будут готовы только 11-13 футболистов»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал о серьезных кадровых потерях парижан перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

    «Возможно, у нас будет 11, 12 или 13 игроков.

    Нам немного не повезло. Сомневаюсь, что с «Юнайтед» сыграют Дракслер и Маркиньос. Положительный тест на коронавирус сдал Колин Дагба, но в случае отрицательного теста он еще может вернуться в группу.

    Керер пропускает из-за травмы уже несколько недель. Бернат и Икарди получили травмы. У Икарди повреждена внутренняя связка колена – это не слишком серьезно, но с «Нимом» и «МЮ» он не сыграет.

    Сегодня к нам вернулся Данило, но он находился в контакте с Криштиану Роналду, поэтому пока не тренируется в группе. Верратти получил травму в сборной и находится в постоянном контакте с нашими врачами.

    Главная задача – найти стартовый состав на матч с «Нимом». Сейчас это лучшая подготовка к матчу с «Манчестер Юнайтед», – передает слова Тухеля Goal.

    • Матч «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» состоится 20 октября.

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    Источник: Goal.com

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