Тухель: «К матчу с «МЮ» будут готовы только 11-13 футболистов»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал о серьезных кадровых потерях парижан перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

«Возможно, у нас будет 11, 12 или 13 игроков.

Нам немного не повезло. Сомневаюсь, что с «Юнайтед» сыграют Дракслер и Маркиньос. Положительный тест на коронавирус сдал Колин Дагба, но в случае отрицательного теста он еще может вернуться в группу.

Керер пропускает из-за травмы уже несколько недель. Бернат и Икарди получили травмы. У Икарди повреждена внутренняя связка колена – это не слишком серьезно, но с «Нимом» и «МЮ» он не сыграет.

Сегодня к нам вернулся Данило, но он находился в контакте с Криштиану Роналду, поэтому пока не тренируется в группе. Верратти получил травму в сборной и находится в постоянном контакте с нашими врачами.

Главная задача – найти стартовый состав на матч с «Нимом». Сейчас это лучшая подготовка к матчу с «Манчестер Юнайтед», – передает слова Тухеля Goal.