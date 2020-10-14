«Барселона» готова снизить цену на Дембеле до 45 миллионов

«Барселона» готова выставить нападающего Усмана Дембеле на трансфер.

Как сообщает Sky Sports, переговоры по продлению контракта с французом не дали результата. Теперь каталонцы согласны снизить цену на игрока до 45 миллионов евро, чтобы быстрее разгрузить зарплатную ведомость. Клуб рассчитывает продать Дембеле в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Барса» была готова расстаться с футболистом за 50 миллионов евро.