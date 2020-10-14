«Барселона» готова снизить цену на Дембеле до 45 миллионов

«Барселона» готова выставить нападающего Усмана Дембеле на трансфер.
Как сообщает Sky Sports, переговоры по продлению контракта с французом не дали результата. Теперь каталонцы согласны снизить цену на игрока до 45 миллионов евро, чтобы быстрее разгрузить зарплатную ведомость. Клуб рассчитывает продать Дембеле в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что «Барса» была готова расстаться с футболистом за 50 миллионов евро.
- Форвард перешел в каталонский клуб в 2017 году из дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро.
- Контракт Дембеле с «Барсой» рассчитан до лета 2022 года.
- В прошлом сезоне нападающий из-за травм сыграл всего девять матчей и забил один гол.
Источник: Sky Sports