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    «Барселона» готова снизить цену на Дембеле до 45 миллионов

    «Барселона» готова выставить нападающего Усмана Дембеле на трансфер.

    Как сообщает Sky Sports, переговоры по продлению контракта с французом не дали результата. Теперь каталонцы согласны снизить цену на игрока до 45 миллионов евро, чтобы быстрее разгрузить зарплатную ведомость. Клуб рассчитывает продать Дембеле в зимнее трансферное окно.

    Ранее сообщалось, что «Барса» была готова расстаться с футболистом за 50 миллионов евро.

    • Форвард перешел в каталонский клуб в 2017 году из дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро.
    • Контракт Дембеле с «Барсой» рассчитан до лета 2022 года.
    • В прошлом сезоне нападающий из-за травм сыграл всего девять матчей и забил один гол.

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    Источник: Sky Sports

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