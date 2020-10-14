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«Барселона» готова снизить цену на Дембеле до 45 миллионов

14 октября 2020, 14:50
4

«Барселона» готова выставить нападающего Усмана Дембеле на трансфер.

Как сообщает Sky Sports, переговоры по продлению контракта с французом не дали результата. Теперь каталонцы согласны снизить цену на игрока до 45 миллионов евро, чтобы быстрее разгрузить зарплатную ведомость. Клуб рассчитывает продать Дембеле в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Барса» была готова расстаться с футболистом за 50 миллионов евро.

  • Форвард перешел в каталонский клуб в 2017 году из дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро.
  • Контракт Дембеле с «Барсой» рассчитан до лета 2022 года.
  • В прошлом сезоне нападающий из-за травм сыграл всего девять матчей и забил один гол.

Источник: Sky Sports
Испания. Примера Барселона Дембеле Усман
Комментарии (4)
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MEHROJ ЗЕНИТ
1602676720
Большая скидка от барсы
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киэнdжин
1602705532
Жывя Дембеле!
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DeStar
1602766682
он то своих 45 стоит конечно, но слишком травматичный, кто его взять согласится? кто рискнет? ведь ему и зп дать нормальную надо, средним клубам(которым игрок такого скила очень бы подошёл) типа эвертона, севы, может наполи, ромы - такой риск слишком дорого может обойтись, а топ клубам зачем такая головная боль ?
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zigbert
1602790075
Совсем не пошла игра у него в Барсе. Да еще эти травмы.
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