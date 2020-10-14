Ионов может перейти в «Краснодар»

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает журналист Нобель Арустамян.

«Ростов» и «Краснодар» ведут переговоры о трансфере Алексея Ионова. Они в активной фазе, сделка вероятна в самое ближайшее время. Но «Ростов» также должен приобрести игрока на замену Ионову», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.