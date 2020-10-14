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Ионов может перейти в «Краснодар»

14 октября 2020, 10:59
12

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает журналист Нобель Арустамян.

«Ростов» и «Краснодар» ведут переговоры о трансфере Алексея Ионова. Они в активной фазе, сделка вероятна в самое ближайшее время. Но «Ростов» также должен приобрести игрока на замену Ионову», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

  • В нынешнем розыгрыше РПЛ Ионов выходил на поле в девяти матчах. На его счету один гол и два ассиста.
  • Контракт Ионова с «Ростовом» рассчитан до июля 2022 года.

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов Ионов Алексей Арустамян Нобель
Комментарии (12)
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lek!
1602663716
Разве это усиление для Краснодара ? Для РПЛ может быть , но не больше .
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portero
1602663947
Зачем он Краснодару???
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Вальдемар IV
1602669262
поможет дойти до финала лч...
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tanyagorelikow
1602671926
CEKC партнеров найти проще простого: регистрируйся и ищи по городу или по интересам, все бесплатно и анонимно и все хотят ceкca. вот ------ http://bit.do/xzex
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DOCTOR PENALTY
1602673993
Зная характер Алексея, скажу одно: усилит Краснодар не только на поле, но и в раздевалке.
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JTherry
1602675891
и кто в итоге останется в Ростове, Карпину хватит игроков для основы?
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ilichkadr
1602676467
Не пруха в Ростове у Алексея, вот и навострил лыжи в Краснодар.
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Play
1602687535
Огромная проблема Ростова, уже на протяжение многих лет, это атмосфера в команде. В последние годы, Ростов выступает достаточно неплохо, много качественных игроков появляется, и вроде бы всё нормально, команда играет, голы забивает, все радуются, обнимаются. Но как только у игрока появляется возможность перейти в другой клуб, при том, за частую, даже не на повышение, он тут же дёргает из Ростова. Почему так? Команда неплохо выступает, за еврокубки борется регулярно, но игроки не хотят там находиться. Что-то внутри клуба не в порядке, футболисты воспринимают клуб исключительно как рабочее место, а футбольная команда должна быть выше этого, должна быть, своего рода, семьёй.
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