Ионов может перейти в «Краснодар»

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает журналист Нобель Арустамян.
«Ростов» и «Краснодар» ведут переговоры о трансфере Алексея Ионова. Они в активной фазе, сделка вероятна в самое ближайшее время. Но «Ростов» также должен приобрести игрока на замену Ионову», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.
- В нынешнем розыгрыше РПЛ Ионов выходил на поле в девяти матчах. На его счету один гол и два ассиста.
- Контракт Ионова с «Ростовом» рассчитан до июля 2022 года.
Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна