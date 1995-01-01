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    Ионов может перейти в «Краснодар»

    Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает журналист Нобель Арустамян.

    «Ростов» и «Краснодар» ведут переговоры о трансфере Алексея Ионова. Они в активной фазе, сделка вероятна в самое ближайшее время. Но «Ростов» также должен приобрести игрока на замену Ионову», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    • В нынешнем розыгрыше РПЛ Ионов выходил на поле в девяти матчах. На его счету один гол и два ассиста.
    • Контракт Ионова с «Ростовом» рассчитан до июля 2022 года.

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    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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