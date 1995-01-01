Колосков: «Молодежная сборная России способна выиграть ЧЕ-2021»

Ну началось... Не успели выйти, уже медали разглядывают. Пустобрех, готовиться надо, работать, а не петь тут
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выход молодежной сборной России в финальную часть Евро-2021.
«Виден очень хороший потенциал этой команды. Этим составом можно ставить большие задачи, в том числе и выиграть чемпионат Европы среди молодежных команд, давно у нас этого не было.
Не первый год имеем солидный состав из игроков, которые являются основными в своих клубах, но ничего не получается. Может быть, в этот раз будет по-другому.
Все зависит от тренерского штаба и самих футболистов. Надо не бояться ставить высокие задачи выиграть чемпионат, у них есть такие объективные возможности. Если зарядятся этой идеей, то у них есть шанс войти в историю.
Если же в голове игроков будет сидеть, как сыграть за клуб, какие у них там будут контракты, тогда вряд ли что-то получится. Главный плюс этой команды, что игроки являются основными в своих командах премьер-лиги, у всех есть хорошие индивидуальные задатки», – приводит слова Колоскова ТАСС.
- Россия U-21 разгромила Латвию на выезде (4:1) и вышла в финальную часть чемпионата Европы.
- Российская команда выступит на молодежном Евро впервые с 2013 года.