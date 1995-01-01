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    Колосков: «Молодежная сборная России способна выиграть ЧЕ-2021»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выход молодежной сборной России в финальную часть Евро-2021.

    «Виден очень хороший потенциал этой команды. Этим составом можно ставить большие задачи, в том числе и выиграть чемпионат Европы среди молодежных команд, давно у нас этого не было.

    Не первый год имеем солидный состав из игроков, которые являются основными в своих клубах, но ничего не получается. Может быть, в этот раз будет по-другому.

    Все зависит от тренерского штаба и самих футболистов. Надо не бояться ставить высокие задачи выиграть чемпионат, у них есть такие объективные возможности. Если зарядятся этой идеей, то у них есть шанс войти в историю.

    Если же в голове игроков будет сидеть, как сыграть за клуб, какие у них там будут контракты, тогда вряд ли что-то получится. Главный плюс этой команды, что игроки являются основными в своих командах премьер-лиги, у всех есть хорошие индивидуальные задатки», – приводит слова Колоскова ТАСС.

    • Россия U-21 разгромила Латвию на выезде (4:1) и вышла в финальную часть чемпионата Европы.
    • Российская команда выступит на молодежном Евро впервые с 2013 года.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: -78

      Alex_MI_5 40 минут назад

      Ну началось... Не успели выйти, уже медали разглядывают. Пустобрех, готовиться надо, работать, а не петь тут

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