Колосков: «Молодежная сборная России способна выиграть ЧЕ-2021»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выход молодежной сборной России в финальную часть Евро-2021.

«Виден очень хороший потенциал этой команды. Этим составом можно ставить большие задачи, в том числе и выиграть чемпионат Европы среди молодежных команд, давно у нас этого не было.

Не первый год имеем солидный состав из игроков, которые являются основными в своих клубах, но ничего не получается. Может быть, в этот раз будет по-другому.

Все зависит от тренерского штаба и самих футболистов. Надо не бояться ставить высокие задачи выиграть чемпионат, у них есть такие объективные возможности. Если зарядятся этой идеей, то у них есть шанс войти в историю.

Если же в голове игроков будет сидеть, как сыграть за клуб, какие у них там будут контракты, тогда вряд ли что-то получится. Главный плюс этой команды, что игроки являются основными в своих командах премьер-лиги, у всех есть хорошие индивидуальные задатки», – приводит слова Колоскова ТАСС.