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  • Колосков: «Молодежная сборная России способна выиграть ЧЕ-2021»

Колосков: «Молодежная сборная России способна выиграть ЧЕ-2021»

14 октября 2020, 09:55
4

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выход молодежной сборной России в финальную часть Евро-2021.

«Виден очень хороший потенциал этой команды. Этим составом можно ставить большие задачи, в том числе и выиграть чемпионат Европы среди молодежных команд, давно у нас этого не было.

Не первый год имеем солидный состав из игроков, которые являются основными в своих клубах, но ничего не получается. Может быть, в этот раз будет по-другому.

Все зависит от тренерского штаба и самих футболистов. Надо не бояться ставить высокие задачи выиграть чемпионат, у них есть такие объективные возможности. Если зарядятся этой идеей, то у них есть шанс войти в историю.

Если же в голове игроков будет сидеть, как сыграть за клуб, какие у них там будут контракты, тогда вряд ли что-то получится. Главный плюс этой команды, что игроки являются основными в своих командах премьер-лиги, у всех есть хорошие индивидуальные задатки», – приводит слова Колоскова ТАСС.

  • Россия U-21 разгромила Латвию на выезде (4:1) и вышла в финальную часть чемпионата Европы.
  • Российская команда выступит на молодежном Евро впервые с 2013 года.

Источник: ТАСС
Россия Россия (мол) Россия
Комментарии (4)
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33нск
1602663360
Главное, чтобы Глушенков поправился к турниру и форму набрал
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Skull_Boy
1602670452
Смешно, учитывая что некоторые игроки из топ-5 лиг до 21 года уже является ключевыми играми в основной сборной
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Axe111
1602678668
ПОЧЕТНЫЙ!!!! И ВЫИГРАТЬ ОНА НЕ СПОСОБНА!!!!!!
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Бухбух
1602684803
Колосков забыл сказать, что наши футболеры являются основными в своих командах благодаря лимиту, а не мастерству.
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