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    Акинфеев – о лучших легионерах в истории ЦСКА: «Вагнер Лав, Олич, Жо»

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, кого из легионеров он считает лучшими в истории клуба.

    «По голам – Вагнер Лав. По игре, по работе, по самоотдаче – Олич. По каким-то другим вещам – Жо.

    Любого могу называть, и слава богу, что я с этими ребятами играл, и мы делали хороший результат. Пускай будет Вагнер, это лучший бомбардир всех времен и народов из легионеров», – сказал Акинфеев.

    • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13 – 124 гола и 53 ассиста в 259 матчах.
    • Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год – 44 гола и 14 ассистов в 116 матчах.
    • Жо выступал за ЦСКА с 2006 по 2008 год – 44 гола и десять ассистов в 77 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал ЦСКА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +236

      GammiD 41 минуту назад

      Карввлье вместо жо

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