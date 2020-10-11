Акинфеев – о лучших легионерах в истории ЦСКА: «Вагнер Лав, Олич, Жо»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, кого из легионеров он считает лучшими в истории клуба.

«По голам – Вагнер Лав. По игре, по работе, по самоотдаче – Олич. По каким-то другим вещам – Жо.

Любого могу называть, и слава богу, что я с этими ребятами играл, и мы делали хороший результат. Пускай будет Вагнер, это лучший бомбардир всех времен и народов из легионеров», – сказал Акинфеев.