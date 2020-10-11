Акинфеев – о лучших легионерах в истории ЦСКА: «Вагнер Лав, Олич, Жо»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, кого из легионеров он считает лучшими в истории клуба.
«По голам – Вагнер Лав. По игре, по работе, по самоотдаче – Олич. По каким-то другим вещам – Жо.
Любого могу называть, и слава богу, что я с этими ребятами играл, и мы делали хороший результат. Пускай будет Вагнер, это лучший бомбардир всех времен и народов из легионеров», – сказал Акинфеев.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13 – 124 гола и 53 ассиста в 259 матчах.
- Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год – 44 гола и 14 ассистов в 116 матчах.
- Жо выступал за ЦСКА с 2006 по 2008 год – 44 гола и десять ассистов в 77 матчах.
Источник: Ютуб-канал ЦСКА