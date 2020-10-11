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  • Акинфеев – о лучших легионерах в истории ЦСКА: «Вагнер Лав, Олич, Жо»

Акинфеев – о лучших легионерах в истории ЦСКА: «Вагнер Лав, Олич, Жо»

11 октября 2020, 00:43
8

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, кого из легионеров он считает лучшими в истории клуба.

«По голам – Вагнер Лав. По игре, по работе, по самоотдаче – Олич. По каким-то другим вещам – Жо.

Любого могу называть, и слава богу, что я с этими ребятами играл, и мы делали хороший результат. Пускай будет Вагнер, это лучший бомбардир всех времен и народов из легионеров», – сказал Акинфеев.

  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13 – 124 гола и 53 ассиста в 259 матчах.
  • Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год – 44 гола и 14 ассистов в 116 матчах.
  • Жо выступал за ЦСКА с 2006 по 2008 год – 44 гола и десять ассистов в 77 матчах.

Источник: Ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Жо Акинфеев Игорь Вагнер Лав
Комментарии (8)
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GammiD
1602373566
Карввлье вместо жо
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petrucho-spb
1602391506
Красич и Хонда????
Ответить
Аид666
1602395424
Карвалио был топ
Ответить
bzfar
1602395538
А Сейду Думбия?
Ответить
vladimir-7
1602396659
Рахимич, Тошич, Муса, Одиа, Нецид, Вернблум, Ярошик, Эльм и др.
Ответить
Давид59
1602402053
А как же ЗМС Фернандес? Он же не всегда был россиянином
Ответить
Снег
1602426211
Жо слабее Фернандеса.
Ответить
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