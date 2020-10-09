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    Директор «Манчестер Сити»: «Гвардиола – лучший тренер в мире. Хотим, чтобы он остался»

    Омар Беррада, директор «Манчестер Сити», доволен работой главного тренера Хосепа Гвардиолы. По мнению функционера, Гвардиола – лучший в мире.

    «О развитии нашего клуба говорит тот факт, что Гвардиола работает у нас дольше, чем где-либо. Он рад быть здесь. Гвардиола – лучший тренер в мире. Хотим, чтобы он остался в «Сити». В нужное время обсудим с ним новый контракт», – цитирует Берраду The Athletic.

    • Контракт Гвардиолы истекает летом.
    • С ним команда дважды подряд брала АПЛ.
    • Сейчас «Сити» идет в таблице 14-м.

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    Источник: The Athletic

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