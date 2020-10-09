Директор «Манчестер Сити»: «Гвардиола – лучший тренер в мире. Хотим, чтобы он остался»

Омар Беррада, директор «Манчестер Сити», доволен работой главного тренера Хосепа Гвардиолы. По мнению функционера, Гвардиола – лучший в мире.

«О развитии нашего клуба говорит тот факт, что Гвардиола работает у нас дольше, чем где-либо. Он рад быть здесь. Гвардиола – лучший тренер в мире. Хотим, чтобы он остался в «Сити». В нужное время обсудим с ним новый контракт», – цитирует Берраду The Athletic.