Юран – о работе в «Уфе»: «Все возможно. Если поступит предложение, то, конечно, рассмотрю»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран не исключил, что возглавит «Уфу» вместо Вадима Евсеева.

«Пока конкретного контакта не было, но все возможно. Команда по уровню находится не на том месте в турнирной таблице, поэтому, если поступит предложение, то, конечно, рассмотрю.

Считаю, что команда не должна вылетать, это однозначно. Здесь нужно адекватно понимать ситуацию, надо понимать задачи, мнения болельщиков и руководства», – сказал Юран.