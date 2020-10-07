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  • Смертин: «На баннере «Спартака» присутствует нацистская символика. Наказание обосновано»

Смертин: «На баннере «Спартака» присутствует нацистская символика. Наказание обосновано»

7 октября 2020, 20:46
26

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин объяснил решение КДК РФС, который наказал «Спартак» за баннер на фанатской трибуне в память о националисте Максиме «Тесаке» Марцинкевиче.

«Считаем наказание за баннер полностью обоснованным. Там присутствует символика, использовавшаяся нацистами, и такие акции на стадионах недопустимы. С другой стороны, стоит отметить, что «Спартак» провeл расследование данной ситуации, были найдены виновные в этой провокации и они будут привлечены к ответственности», – приводит слова Смертина «Чемпионат».

«Спартак» оштрафован на 200 тысяч за демонстрацию зрителями нацистской символики

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Смертин Алексей
Комментарии (26)
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mutabor0992
1602094429
У смертина мозг как у улитки...А туда же!
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Олег1204
1602094616
Ну это же не парня русского избить, или в святом источнике свои копыта помыть, это УжОс, квашизды.
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Есь Казарский
1602094717
Футбол и нацизм несовместимы ...
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+50/-50
1602095937
Самое классное у Смертина, это корень его фамилии.
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морозз
1602099931
Офицер Бундесвера, истинный ариец!
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777+
1602100268
Клуб (Спартак) открестился от этих дебилах и это правильно. Не пускать таких на стадион - пожизненно! Наказывать и очень строго необходимо конкретных людей. Такую провокацию можно устроить на любом стадионе и команда, клуб и стадион здесь будут не причем....
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wobaekat
1602110746
Если даже плакаты в поддержку беларусов у нас наказываются, то и плакаты в поддержку убитых заключённых, пусть даже и поддерживающих неприемлемую дичь, будут наказываться
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maygli
1602154092
Тут вопрос - "Зачем человек пришёл на стадион?" Футбол посмотреть или помитинговать? На стадион приходят люди разных взглядов и убеждений, но объединённые одной любовью к футболу. Помитинговать есть полно других мест и не х. рен со своим плакатом лезть в чужой дом.
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zigbert
1602239317
Футбол должен быть вне политики. Это должен понимать каждый человек идущий на стадион.
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