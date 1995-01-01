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    Смертин: «На баннере «Спартака» присутствует нацистская символика. Наказание обосновано»

    Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин объяснил решение КДК РФС, который наказал «Спартак» за баннер на фанатской трибуне в память о националисте Максиме «Тесаке» Марцинкевиче.

    «Считаем наказание за баннер полностью обоснованным. Там присутствует символика, использовавшаяся нацистами, и такие акции на стадионах недопустимы. С другой стороны, стоит отметить, что «Спартак» провeл расследование данной ситуации, были найдены виновные в этой провокации и они будут привлечены к ответственности», – приводит слова Смертина «Чемпионат».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:46
    Комментарии13
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      Рейтинг: +2817

      +50/-50 44 минуты назад

      Самое классное у Смертина, это корень его фамилии.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1088

      Спартак гуно знают все 53 минуты назад

      Снять СпартаГс чемпионата, кастрировать Федуна!
      =))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2817

      +50/-50 > Спартак гуно знают все 45 минут назад

      Уточните весь список -
      - снять полностью или частично,
      - кастрировать с наркозом или без,
      - букву "С" держать в вертикали или горизонтали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      Есь Казарский 1 час назад

      Футбол и нацизм несовместимы ...

      1
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      Рейтинг: +773

      Олег1204 1 час назад

      Ну это же не парня русского избить, или в святом источнике свои копыта помыть, это УжОс, квашизды.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2827

      mutabor0992 1 час назад

      У смертина мозг как у улитки...А туда же!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17058

      bset 1 час назад

      Нацисты - это те, кто убийство инсценировали. Слишком влиятельной персоной в свое время стал, как и Немцов, как и Навальный сейчас. Верхушка боится власть потерять.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2648

      Ганнибал Лектор > bset 1 час назад

      Навальный влиятельный?! На кого! На подростков? Такой клоун... Он либо агент Кремля, либо их подарок

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2651

      mamba9090909 > bset 1 час назад

      ))))))))))))))))) Влиятельной в чём? И где?)))))))))))

      0
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      Рейтинг: +8957

      alarm 1 час назад

      позор нацистским рылам!

      2
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      Рейтинг: +2399

      vsespartak01 > alarm 1 час назад

      позор нацисту аларму!

      2
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      Рейтинг: +2399

      vsespartak01 > alarm 1 час назад

      ты не любишь людей!дай вам гаврошам и алармам пупсам гумнам волю вы бы всех изничтожили!

      2
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      Рейтинг: +577

      ВасяК > alarm 1 час назад

      Шваль ты!!!

      3
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