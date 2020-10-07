Смертин: «На баннере «Спартака» присутствует нацистская символика. Наказание обосновано»

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин объяснил решение КДК РФС, который наказал «Спартак» за баннер на фанатской трибуне в память о националисте Максиме «Тесаке» Марцинкевиче.

«Считаем наказание за баннер полностью обоснованным. Там присутствует символика, использовавшаяся нацистами, и такие акции на стадионах недопустимы. С другой стороны, стоит отметить, что «Спартак» провeл расследование данной ситуации, были найдены виновные в этой провокации и они будут привлечены к ответственности», – приводит слова Смертина «Чемпионат».

«Спартак» оштрафован на 200 тысяч за демонстрацию зрителями нацистской символики